Intesa Sanpaolo protagonista ad Artissima 2025

Per il sesto anno consecutivo, Intesa Sanpaolo è Main Partner di Artissima. Si tratta della più importante fiera internazionale di arte contemporanea in Italia, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre. La Banca conferma il proprio ruolo di promotore culturale con un ricco programma di iniziative che coinvolgono le Gallerie d’Italia – Torino. Ma non solo. Anche il museo dedicato alla fotografia e ai linguaggi visivi, e una rete di collaborazioni nazionali e internazionali.

Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia – Torino

Fino al 1° febbraio 2026, il museo di Piazza San Carlo ospita “Jeff Wall. Photographs”. Una retrospettiva dedicata al celebre artista canadese. In esposizione 27 opere che raccontano oltre quarant’anni di ricerca visiva tra messa in scena e documentazione sociale, affrontando temi come natura, guerra, genere, razza e classe.

Anastasia Samoylova e l’identità urbana

All’Oval, lo stand Intesa Sanpaolo presenta una selezione di opere della fotografa americana Anastasia Samoylova, che indaga il rapporto tra ambiente e cultura visiva. Il suo lavoro sarà protagonista di una mostra presso le Gallerie d’Italia – Torino nel 2026.

Talk “Arte under 35: la sfida estera”

Sabato 1° novembre alle 16:30, presso il Meeting Point Artissima, si terrà un talk promosso da Intesa Sanpaolo Private Banking e l’Osservatorio Arte Contemporanea. L’incontro presenta una nuova ricerca sul posizionamento internazionale degli artisti italiani nati dal 1990, con dati utili per collezionisti e art advisor.

“The screen is a muscle”: videoarte in sala immersiva

Alle Gallerie d’Italia – Torino prosegue la rassegna di film e video d’artista con la mostra “The screen is a muscle”, curata da Luca Lo Pinto. Un’esperienza immersiva e ritmica che riflette su corpo, digitale, stereotipi e natura urbana, con opere di artisti internazionali e interventi sonori di Martina Ruggeri.

Ingresso gratuito per i visitatori di Artissima

Durante i giorni della fiera, i possessori del biglietto Artissima potranno accedere gratuitamente alle Gallerie d’Italia – Torino. Orari speciali:

Venerdì 31 ottobre: 9:30 – 22:30

Sabato 1° novembre: 9:30 – 23:30

Domenica 2 novembre: 9:30 – 19:30