Supply Chain Edge Italy 2023 il 19 ottobre a Torino

Avrà luogo a Torino, il 19 ottobre prossimo, presso IVECO Industrial Village, la IX Conferenza Annuale CSCMP Italy Roundtable “Supply Chain Edge Italy 2023”. Si tratta del principale appuntamento dell’anno per tutti i professionisti e gli operatori italiani di logistica, supply chain management, procurement, magazzini e trasporti. “Il nuovo normale, dice Igino Colella, presidente CSCMP Italy Roundtable, è improntato al VUCA (Volatility, Uncertainity. Complexity, Ambiguity).

Non si vedono all’orizzonte segni di stabilizzazione. Per la Supply Chain quindi le sfide sono crescenti e le necessità di investimenti adeguati si scontrano con un clima economico in cui prevale il pessimismo. Anche l’imperativo della sostenibilità appare quindi ambiguo, essendo condizionato da istanze ambientali e sociali non convergenti tra loro”.

Quaranta relatori da tutto il mondo, prestigiosi keynote speaker internazionali per la Supply Chain Edge Italy 2023

CSCMP Italy Roundtable invita la propria comunità professionale di riferimento a riflettere su cosa si prevede di fare e su quali modelli, metodi e strumenti scegliere. Alla Conferenza parteciperanno oltre quaranta relatori da tutto il mondo. Sarà articolata in sessioni parallele per le varie aree. Supply Chain Management (Digitalizzazione e Sostenibilità), Trasporti & Consegne, Risk Management & Sicurezza. E inoltre Blockchain, Magazzino, Pianificazione, Acquisti, Supply Chain Finance, Risorse Umane.

Per la Supply Chain le sfide sono crescenti

Parteciperanno ai lavori prestigiosi keynote speaker. Angela Qu, Chief Supply Chain Officer Iveco Group, con un intervento su “Supply Chain Complexity”. Mark Baxa, President & CEO CSCMP, affronterà il tema “Supply Chain Challenges in VUCA Age”. Anche David Correll, Research Scientist & Lecturer, MIT CTL. Paolo Rangoni, Direttore Logistica, Coop Alleanza, affronterà “State of Supply Chain Sustainability 2023 The worldwide research from CSCMP and MIT Center for Transportation & Logistics”.

Rob Haddock, Group Director Planning & Logistics, Coca-Cola North America parlerà di “Coca-Cola North America Transportation. Technology & Market Intelligence. Advancing technologies & market trend knowledge reduced the impact of the pandemic”. Inoltre interverranno Marco Baffoni, VP Head of Global Parts Operations, e Federico Baiocco, VP Head of Global Logistics & S&OP, IVECO Group. E’ prevista la traduzione simultanea.

I lavori saranno articolati in sessioni parallele per le varie aree tematiche

Seguiranno quindi Tavole Rotonde su: “Le Sfide del Trasporto: Sostenibilità, Capacità e Industrializzazione”, “Supply Chain Planning in contesti volatile”. E anche “Dal TCO (Total Cost of Ownership) al LCA (Life Cycle Assessment). Un nuovo riferimento per guidare le scelte di Acquisto e di ottimizzazione della Supply Chain per gestire le priorità emergenti”.

“Blockchain per la CMR Elettronica: applicazione alla CMR e agli altri documenti del Gruppo di Lavoro CSCMP. Con Benetton, Agenzia Dogane, Scortrans e Accudire”.“Risorse Umane nel SCM: evoluzione delle competenze, modelli di leadership e scarsità di competenze e personale”. Inoltre“Trasporto e sostenibilità ambientale e sociale”, “Ottimizzazione Olistica dei Magazzini”.

Saranno consegnati i Premi CSCMP Italy Roundtable, per le tre categorie: “Hall of Fame”, “Distinguished Service”, “Young Professionals”

A latere della Conferenza sono previste visite alla Control Room IVECO e allo spazio di esposizione di mezzi elettrici. Partner CSCMP Italy Roundtable: IVECO Group, Assologistica, Freight Leaders Council, GS1. Sponsor: Project44, TESISQUARE, ToolsGroup. Fondato nel 1963, il Council of Supply Chain Management Professionals conta oltre novemila soci individuali e 80 Roundtable (sezioni locali). La sua mission è sintetizzata nelle parole chiave: “connettere, sviluppare, formare”. La Italy Roundtable è attiva dal 2015, con sede a Milano.