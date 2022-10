Slow News Day 2022 a Torino dal 14 al 16

Tornano gli Slow News Days, gli appuntamenti annuali organizzati da Slow News. Tre giorni di formazione e confronto sul mondo della comunicazione e della tecnologia, aperti a tutti, che si svolgeranno a Torino dal 14 al 16 ottobre.

Infodemia, eco-ansie, ritmi rapidissimi di obsolescenza delle notizie

Nel rumore continuo di fondo nel quale siamo immersi, rischiamo di perdere di vista i contenuti rilevanti, di ritrovarci in uno stato di confusione mentale e di perenne disorientamento. Gli addetti ai lavori si trovano schiacciati in un sistema che sembra non lasciare spazio all’approfondimento e alla qualità dell’informazione. Slow News, il primo progetto di “giornalismo lento” in Italia, da anni propone una piattaforma basata su un rapporto diretto e biunivoco con la comunità dei lettori. Convinti che un altro giornalismo sia possibile e che, anzi, ci siano moltissimi strumenti utili per formarsi, informarsi, fare ricerca e condividere il proprio lavoro con altri.

Slow News, il primo progetto di “giornalismo lento” in Italia

Sostenibilità e media, benessere negli ambienti digitali, rapporto tra cibo e informazione, comunicazione e genere. Sono questi alcuni dei temi trattati durante gli incontri degli Slow News Days 2022, che si susseguiranno, dal vivo e online, negli spazi dell’ARTeficIO di Torino. In tutte le giornate saranno aperte dai workshop di Google News Lab, laboratori pratici in cui si affineranno gli strumenti per fare podcasting. E anche affrontare il tema della cyber security e imparare come fare ricerca avanzata in rete.

L’informazione all’epoca delle fake news

Domenica 16 alle 16:00, sia dal vivo che on demand, verrà presentato il documentario Slow News, di Andrea Coccia, Fulvio Nebbia e Alberto Puliafito, un film corale su uno dei temi chiave del nostro tempo. L’informazione all’epoca delle fake news, della post-verità, dell’infodemia e dei populismi. Girato tra l’Europa e gli Stati Uniti, in un viaggio che parte dalla provincia di Milano per arrivare fino in Oregon, passando per il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, per Londra, Copenhagen, le Dolomiti, Amsterdam, Parigi e New York. Il film racconta le esperienze concrete e solide di chi sta già praticando lo slow journalism, con ottimi risultati. Un ulteriore incoraggiamento per chi ha a cuore l’informazione e il giornalismo di qualità.

Posti limitati all’ARTeficIO

Tutti gli incontri si terranno presso l’ARTeficIO, via Bligny 18/L, Torino e saranno a ingresso e patecipazione gratuiti, sia dal vivo che online, previa registrazione. I posti in presenza sono limitati a 40. Per prenotare