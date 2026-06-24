Giovanni Longo alla guida di Exclusive Networks Italia

La nomina di Giovanni Longo come Country Manager di Exclusive Networks Italia arriva in un momento in cui il mercato della cybersecurity e dell’ICT cambia rapidamente. Longo non è un volto nuovo per l’azienda. Entrato nel 2023, ha portato fin da subito una profonda conoscenza del settore, maturata in anni di lavoro a stretto contatto con vendor, partner e clienti. Il tutto in un ecosistema sempre più complesso. La sua esperienza nel canale, unita a una visione molto chiara delle dinamiche competitive, lo rende oggi la figura ideale per guidare la filiale italiana in una fase di crescita e consolidamento.

Exclusive Networks non è un semplice distributore

Exclusive Networks è un orchestratore di innovazione, un abilitatore strategico. Aiuta il canale a interpretare e adottare tecnologie decisive come cloud, intelligenza artificiale, sicurezza zero‑trust e modelli di servizio gestito. In un contesto in cui le organizzazioni stanno ripensando le proprie infrastrutture digitali, la capacità di offrire competenze, formazione, servizi e supporto diventa un elemento differenziante. È proprio su questo che Longo intende lavorare.

Nelle sue prime dichiarazioni, Longo ha sottolineato come la velocità dell’innovazione stia creando opportunità straordinarie, ma anche una complessità crescente. La missione di Exclusive Networks, nella sua visione, è trasformare questa complessità in valore concreto per partner e vendor. Vuole strumenti e competenze che permettano di accelerare l’adozione delle tecnologie più avanzate. È un approccio che mette al centro il canale, non come semplice intermediario, ma come protagonista della trasformazione digitale delle imprese italiane.

Il valore aggiunto della nomina di Longo

Longo porta una leadership capace di leggere il mercato, anticipare le esigenze dei partner e costruire un modello di supporto che unisce tecnologia, formazione e servizi. Sotto la sua guida, Exclusive Networks Italia continuerà a investire nel rafforzamento delle competenze, nella crescita dei servizi a valore aggiunto. E inoltre, nella semplificazione delle architetture tecnologiche, con l’obiettivo di aiutare il canale a essere più efficiente, resiliente e competitivo.

Le priorità sono chiare. Consolidare la leadership nel mercato della cybersecurity, ampliare le opportunità legate al cloud e ai servizi gestiti. E inoltre supportare partner e vendor nella costruzione di soluzioni che rispondano alle nuove esigenze di sicurezza, protezione del dato e sovranità digitale. In un momento in cui le minacce informatiche aumentano e le aziende cercano modelli più agili e integrati, il ruolo di Exclusive Networks diventa ancora più centrale.

Longo sintetizza così la direzione da seguire: meno complessità, più valore. Una visione che riflette perfettamente l’evoluzione dell’azienda e le aspettative del mercato. E che segna l’inizio di una nuova fase per Exclusive Networks Italia, costruita su competenze solide, innovazione continua e una forte attenzione all’ecosistema dei partner.