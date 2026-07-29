Fragola Matera ® chiude la stagione 2026 con risultati in crescita

La stagione 2026 di Fragola Matera® si conclude con un bilancio positivo, nonostante un andamento climatico irregolare che ha anticipato la raccolta a febbraio, accelerato la produzione ad aprile e rallentato a maggio. Il marchio lucano, riconosciuto IGP, ha raggiunto 9,5 milioni di cestini distribuiti, superando gli 8 milioni dello scorso anno e confermando la sua forza nel mercato italiano.

La stagione di Fragola Matera dà buoni frutti

Prodotta e commercializzata da Nicofruit®, brand dell’Organizzazione di Produttori Frutthera Growers, Fragola Matera® consolida il proprio posizionamento premium. Lo fa grazie a un modello che unisce qualità, innovazione e valorizzazione del territorio. La filiera ha risposto con efficacia alle sfide climatiche, mantenendo standard elevati e garantendo continuità produttiva.

La stagione è stata accompagnata da un forte impegno sul fronte della comunicazione

Francesco Nicodemo, Presidente di Frutthera Growers, sottolinea come la crescita dei volumi confermi la solidità del modello produttivo e la capacità della filiera di adattarsi alle condizioni variabili. Per il 2027 sono previsti investimenti strategici per innalzare ulteriormente la qualità, con il potenziamento delle serre fuori suolo e un incremento delle attività di ricerca e sviluppo. La stagione di Fragola Matera è stata accompagnata da un forte impegno sul fronte della comunicazione. Un nuovo packaging ecosostenibile, campagna digital, DOOH a Bari e Milano e la sponsorizzazione di Palazzo Bovara durante la Design Week, tutte iniziative curate da Brand-Cross. Frutthera Growers si prepara ora alla stagione di Kiwy Matera®, con il kiwi gi. E inoltre la conferma della sponsorizzazione della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, squadra campione d’Italia, d’Europa e del Mondo.

Nicofruit®, nata nel 1994 a Scanzano Jonico, è oggi una realtà agricola strutturata con oltre 100 ettari coltivati e 30 produttori associati. Ha costruito un modello integrato che combina tradizione, tecnologie avanzate, sostenibilità e innovazione: dagli impianti fotovoltaici alle serre fuori suolo. Dalle collaborazioni universitarie alla riduzione della carbon footprint. Fragola Matera® rappresenta il simbolo più forte di questa evoluzione, unendo identità territoriale e qualità certificata.