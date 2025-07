Esseco Industrial premia i dipendenti

In un contesto economico segnato da inflazione e rincari energetici, Esseco Industrial rinnova la propria fiducia nelle persone. Conferma l’aumento salariale extra del +5% per tutti i 440 dipendenti degli stabilimenti italiani, tra cui quello toscano di Saline di Volterra (Pisa). Introdotto nel 2023 come misura anti-inflazione, l’incremento viene quindi mantenuto senza assorbimento nei nuovi aumenti contrattuali previsti dal CCNL Chimico-Farmaceutico. Una scelta che comporta un impegno economico annuo di circa 2 milioni di euro.

Francesco Nulli, AD di Esseco Group e Presidente di Esseco Industrial

“È un gesto di responsabilità e fiducia verso chi ogni giorno contribuisce alla solidità e all’innovazione del gruppo”.

La misura si applica in modo uniforme a tutti gli stabilimenti, inclusi quelli di San Martino di Trecate (Novara), San Cipriano Po (Pavia). E inoltre anche Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola) e Saline di Volterra. La misura promuove un modello industriale fondato su equità e coesione interna.

In un momento critico per la chimica di base, colpita da costi energetici elevati e domanda in calo, Esseco Industrial sceglie di investire nel capitale umano. Una leva strategica per affrontare le sfide del mercato. “Dalla motivazione e dalla partecipazione attiva nascono le soluzioni migliori,” ha concluso Roberto Vagheggi, GM della Divisione. Un segnale concreto che conferma come, per Esseco, la competitività parta dal riconoscimento del valore delle persone.