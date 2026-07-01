Intesa accende l’innovazione con Call4Innovation di Ideofarm

Intesa Sanpaolo torna a giocare un ruolo da protagonista nell’innovazione industriale italiana, e lo fa con un progetto che ha il sapore delle grandi occasioni. La banca sostiene infatti la nuova Call4Innovation internazionale lanciata da Ideofarm, l’Innovation Garage di Powersoft, dedicata ai settori Deep Tech & New Materials. È un’iniziativa che nasce in Toscana ma guarda al mondo, costruita insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center e al Circular Economy Lab di Cariplo Factory. Il suo’obiettivo è di intercettare startup e tecnologie capaci di trasformare davvero il modo in cui si progettano materiali, sistemi elettroacustici e soluzioni wireless.

Il punto di partenza è un rapporto consolidato

I rapporto è quello tra Intesa Sanpaolo e Powersoft, eccellenza italiana dell’audio professionale. Ideofarm, la sua “officina delle idee”. Un luogo dove ingegneri e progettisti trasformano intuizioni in prototipi, e prototipi in tecnologie. La banca ha raccolto le esigenze di innovazione espresse dall’azienda e ha attivato la propria macchina dell’open innovation: scouting internazional. E valutazione delle soluzioni, connessione con partner industriali, accompagnamento verso l’industrializzazione.

Il cuore della Call4Innovation è semplice e ambizioso: colmare il divario tra ricerca scientifica e applicazione industriale. Nuovi materiali, metamateriali, elettroacustica avanzata, trasmissione wireless di potenza. Sono ambiti che stanno ridisegnando interi settori, ma che richiedono un ponte tra laboratorio e fabbrica. La call vuole costruire proprio quel ponte, selezionando startup capaci di generare impatto reale e di inserirsi nei progetti complessi di Ideofarm.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, lo ha spiegato con chiarezza: l’innovazione è una leva decisiva per la competitività del sistema industriale toscano. La banca mette in campo la propria rete, le competenze dell’Innovation Center e la capacità di connettere ricerca, impresa e capitale. È un modo concreto per generare impatto economico e offrire alle startup del territorio un accesso privilegiato a percorsi di crescita con la prima banca italiana.

Per Powersoft, l’iniziativa è perfettamente allineata alla mission di Ideofarm

Luca Lastrucci, ceo del gruppo, parla di orgoglio. Far nascere progetti innovativi in Toscana, con il supporto di partner di livello internazionale, significa valorizzare un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere un ecosistema tecnologico di grande qualità. La call è già aperta e si rivolge a realtà innovative di tutto il mondo. Il percorso culminerà in un Demo Day, durante il quale le startup selezionate presenteranno le proprie soluzioni a Ideofarm. Da lì partiranno collaborazioni industriali, progetti congiunti e nuove opportunità di sviluppo. Intesa Sanpaolo, con la sua piattaforma integrata di Wealth Management, Protezione e Advisory, conferma così il proprio ruolo di motore dell’innovazione italiana. Powersoft e Ideofarm portano competenze tecnologiche di altissimo livello. La Toscana diventa il punto di partenza di una sfida che guarda lontano.

Insomma si tratta di un progetto che unisce ricerca, industria e finanza per costruire il futuro del Deep Tech. E che dimostra, ancora una volta, come l’innovazione non sia un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di idee, persone e partnership strategiche.