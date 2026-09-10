Elevion e Huspy spingono l’Europa verso nuovi standard

Elevion Group e Huspy, pur operando in ambiti diversi, raccontano la stessa traiettoria. Vogliono costruire piattaforme più forti, più integrate e più capaci di rispondere alle trasformazioni dei mercati europei. Nel caso di Elevion, l’acquisizione di BTS Biogas segna un salto di scala nel settore dei gas rinnovabili. Il Gruppo porta a 17 gli impianti nel proprio portafoglio e integra competenze che coprono l’intero ciclo di vita della bioenergia. Progettazione, ingegneria, costruzione, gestione, manutenzione e ottimizzazione biologica. BTS aggiunge 25 anni di esperienza, tecnologie proprietarie e oltre 270 impianti realizzati, rafforzando una piattaforma industriale che ora può presidiare ogni fase della produzione di biogas e biometano. Per Elevion, significa consolidare una presenza europea già ampia e accelerare la crescita in un settore strategico per la decarbonizzazione.

Elevion Group e Huspy riescono a emergere con nuove acquisizione

Sul fronte del real estate e della mediazione creditizia, Huspy sceglie l’Italia come nuovo mercato e acquisisce Integra Finance, realtà giovane ma già solida, con 160 consulenti, oltre 50 partner bancari e 8 milioni di ricavi. L’operazione permette a Huspy di innestare la propria tecnologia AI‑native su una struttura locale già funzionante. Per creare un modello integrato che semplifica e velocizza l’esperienza di chi compra e finanzia una casa. Per Integra, l’ingresso in Huspy significa accedere a una piattaforma internazionale. Significa accedere a investimenti significativi e a un modello operativo che ha già dimostrato di funzionare in Emirati Arabi Uniti, Spagna e Arabia Saudita.

La capacità di unire competenze complementari

In entrambi i casi, il valore non risiede solo negli asset acquisiti, ma nella capacità di unire competenze complementari. Elevion integra ingegneria, biologia e gestione degli impianti per costruire una piattaforma completa nei gas rinnovabili. Huspy combina tecnologia, consulenti e servizi finanziari per ridisegnare il mercato italiano della mediazione immobiliare e creditizia. Due operazioni che, pur in settori diversi, raccontano la stessa ambizione. La voglia di costruire modelli più efficienti, più scalabili e più innovativi, capaci di rispondere alle esigenze di mercati in rapida evoluzione.

Nela foto Ziad Nassar, co-founder & deputy ceo di Huspy