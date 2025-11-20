DEntsu Creative si rafforza: Federica Papetti è Business Director

Prosegue l’evoluzione di DEntsu Creative, la practice creativa di dentsu Italia, che investe nel valore delle persone e nella qualità delle relazioni con i clienti. Dopo le nomine di Riccardo Fregoso (CCO per la regione SEMENAT) e di Niccolò Rigo (CSO di Gruppo in Italia), arriva Federica Papetti nel ruolo di Business Director.

Chi è Federica Papetti

Proveniente da VML Italy, Papetti porta con sé oltre vent’anni di esperienza internazionale nel coordinamento di progetti integrati per brand globali in diversi settori. Nel nuovo incarico quindi sarà responsabile dello sviluppo del business, della gestione delle operazioni commerciali e del client management. L’obiettivo è quelo di rafforzare i rapporti con i clienti, individuare nuove opportunità di crescita e garantire un coordinamento efficace tra i team.

Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, MENA & Turkey di DEntsu

“L’arrivo di Federica si inserisce perfettamente nel nostro percorso di consolidamento della struttura creativa e di rafforzamento della relazione con i clienti. La sua visione e la sua esperienza internazionale rappresentano un contributo strategico per lo sviluppo di un’offerta integrata e orientata ai risultati”.

DEntsu Creative è guidata ad interim da Mariano Di Benedetto. E’ supportata da un executive board composto da Silvia Rossi (Chief Luxury & Entertainment Officer), Riccardo Fregoso (Chief Creative Officer) e Niccolò Rigo (Chief Strategy Officer).

In Italia, l’anima creativa di DEntsu si distingue per un’offerta che spazia dal Luxury – con una fashion & luxury unit dedicata – allo Sport & Gaming. Fino a progetti di Influencer Marketing, Branded Content e Digital Design. Grazie a competenze avanzate in 3D, Motion & Digital Experience, Live Experience e produzione, l’agenzia trasforma idee in esperienze memorabili e contenuti innovativi, generando valore tangibile per brand e persone.