ADCI Awards 2025: ecco chi ha vinto

Si è conclusa l’edizione 2025 degli ADCI Awards, il riconoscimento più della creatività pubblicitaria italiana, quest’anno ha celebrato i 40 anni dell’Art Directors Club Italiano. Quella della serata è stata un’edizione speciale, ricca di emozioni e innovazione, che ha premiato le migliori campagne. Ma non solo. Anche i talenti emergenti e le idee capaci di lasciare il segno. E altro ancora…
I Grand Prix
Grand Prix: “Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).
Grand Prix Non Profit: “More Than Palsy – You’ve Got to Be Ballsy to Have Cerebral Palsy” – DUDE per Fight The Stroke.
Le categorie e i vincitori
PRINT & PUBLISHING | OUTDOOR
“The Oath Billboard” – DUDE per Netflix.
“Good to Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).
INDUSTRY CRAFT | FILM CRAFT
“Truth Is Our Weapon | Tortura” – Dentsu Creative Italy per Amnesty International (CDP Dentsu Studios & Stink).
“Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).
“Il Mosaico” – Leo Italy per McDonald’s (CDP Wildframe).
“We Are Not Alone” – Saatchi & Saatchi Publicis One Touch per Nivea (CDP Tempomedia).
“Italo is Magic” – DDB Group Italy per Italo (CDP Karen Film).
PR
“Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).
FILM | INTEGRATED
“Nocturnal Creatures” – Leo Italy per McDonald’s (CDP FM Photographers).
“More Than Palsy” – DUDE per Fight The Stroke.
“Getting Ready” – LePub per Sephora.
CREATIVE EFFECTIVENESS | MEDIA
“Live Your Wonder” – LePub per Costa Crociere (CDP Mercurio Cinematografica).
COPYWRITING | RADIO & AUDIO
“No Decision without us” – SMALL per Coordown (CDP Indiana Production).
“A Volte la disabilità è l’ultimo dei miei problemi” – Superhumans per Tetrabondi (CDP Suoni).
DESIGN
“Nazionale – Spirito Italiano” – AUGE per Nazionale.
“POPE Creative Agency – Brand Identity” – Le Dictateur Studio per POPE Creative Agency.
“Il Camminastorie” – We Are Social Milan per Netflix (CDP We Are Social STUDIOS).
PROMO & DIRECT
“Il Mosaico” – Leo Italy per McDonald’s (CDP WildFrame).
BRANDED ENTERTAINMENT
“Per il Bere della squadra” – We Are Social Milan per Ceres (CDP We Are Social STUDIOS).
“Tastes Like Family” – LePub per Barilla (CDP BRW Filmland).
HEALTH & PHARMA
“A Volte la Disabilità è l’ultimo dei miei problemi” – SuperHumans per Tetrabondi (CDP Suoni).
DIGITAL EXPERIENCE & INNOVATION | SOCIAL & CREATORS
Nessun oro assegnato; un argento e tre bronzi
COMUNICAZIONE PUBBLICA
“La Ferita del Mediterraneo” – Viceversa Studio per SOS Mediterranee & Comune di Bari (CDP Odd Episodes).
STUDENTI
“Limoncello Petrone Pack” – Accademia IUAD per Antica Distilleria Petrone.
“SPICY AM” – IED per Heinz.
“Irregular Italic” – IED Roma per Monotype.
LOCAL HERO
“Pastai Sanniti” – Lettera7 per Antico Pastificio Sannita.
Premi speciali
EQUAL: “This Company is a Family” – Saatchi & Saatchi per UNICEF (CDP Think Cattleya).
HALL OF FAME: Simonetta Gola.
HALL OF LEGENDS: Erik Kessels.
BEST USE OF YOUTUBE: “Tastes Like Family” – LePub per Barilla (CDP BRW Filmland).
ARTE RUBATA: “Is T1D Hiding from You?” – VML per Sanofi.
#LIFEHACKER: “Rassegnati tu! Io ballo con Friedreich” – Omnicom PR Group per Biogen Italia.
7DAYS BRIEF: “Video mai pubblicato” – Claudia Massimino e Roberto Schettino.
EQUAL per EUROBEST: Agnese Bernaus e Maria Josè Meola.
Best Of
Company Agency: DDB Group Italy.
Independent Agency: DUDE.
Creative Brand: Bennet.
NON Profit Organization: Coordown.
Production Company: Karen Film.
Agency: DDB Group Italy.
Durante la serata è stato presentato in anteprima il trailer di “Scintille”. Si tratta del documentario celebrativo dei 40 anni di ADCI, in attesa della première ufficiale il 19 dicembre.