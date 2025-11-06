Home / Art & Design / ADCI Awards 2025: ecco chi ha vinto

ADCI Awards 2025: ecco chi ha vinto

Si è conclusa l’edizione 2025 degli ADCI Awards, il riconoscimento più della creatività pubblicitaria italiana,  quest’anno ha celebrato i 40 anni dell’Art Directors Club Italiano. Quella della serata è stata un’edizione speciale, ricca di emozioni e innovazione, che ha premiato le migliori campagne. Ma non solo. Anche i talenti emergenti e le idee capaci di lasciare il segno. E altro ancora…

I Grand Prix

Grand Prix: “Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).

Grand Prix Non Profit: “More Than Palsy – You’ve Got to Be Ballsy to Have Cerebral Palsy” – DUDE per Fight The Stroke.

Le categorie e i vincitori

PRINT & PUBLISHING | OUTDOOR

“The Oath Billboard” – DUDE per Netflix.

“Good to Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).

INDUSTRY CRAFT | FILM CRAFT

“Truth Is Our Weapon | Tortura” – Dentsu Creative Italy per Amnesty International (CDP Dentsu Studios & Stink).

“Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).

“Il Mosaico” – Leo Italy per McDonald’s (CDP Wildframe).

“We Are Not Alone” – Saatchi & Saatchi Publicis One Touch per Nivea (CDP Tempomedia).

“Italo is Magic” – DDB Group Italy per Italo (CDP Karen Film).

PR

“Good To Read Packs” – DDB Group Italy per Bennet (CDP Karen Film).

FILM | INTEGRATED

“Nocturnal Creatures” – Leo Italy per McDonald’s (CDP FM Photographers).

“More Than Palsy” – DUDE per Fight The Stroke.

“Getting Ready” – LePub per Sephora.

CREATIVE EFFECTIVENESS | MEDIA

“Live Your Wonder” – LePub per Costa Crociere (CDP Mercurio Cinematografica).

COPYWRITING | RADIO & AUDIO

“No Decision without us” – SMALL per Coordown (CDP Indiana Production).

“A Volte la disabilità è l’ultimo dei miei problemi” – Superhumans per Tetrabondi (CDP Suoni).

DESIGN

“Nazionale – Spirito Italiano” – AUGE per Nazionale.

“POPE Creative Agency – Brand Identity” – Le Dictateur Studio per POPE Creative Agency.

“Il Camminastorie” – We Are Social Milan per Netflix (CDP We Are Social STUDIOS).

PROMO & DIRECT

“Il Mosaico” – Leo Italy per McDonald’s (CDP WildFrame).

BRANDED ENTERTAINMENT

“Per il Bere della squadra” – We Are Social Milan per Ceres (CDP We Are Social STUDIOS).

“Tastes Like Family” – LePub per Barilla (CDP BRW Filmland).

HEALTH & PHARMA

“A Volte la Disabilità è l’ultimo dei miei problemi” – SuperHumans per Tetrabondi (CDP Suoni).

DIGITAL EXPERIENCE & INNOVATION | SOCIAL & CREATORS

Nessun oro assegnato; un argento e tre bronzi

COMUNICAZIONE PUBBLICA

“La Ferita del Mediterraneo” – Viceversa Studio per SOS Mediterranee & Comune di Bari (CDP Odd Episodes).

STUDENTI

“Limoncello Petrone Pack” – Accademia IUAD per Antica Distilleria Petrone.

“SPICY AM” – IED per Heinz.

“Irregular Italic” – IED Roma per Monotype.

LOCAL HERO

“Pastai Sanniti” – Lettera7 per Antico Pastificio Sannita.

Premi speciali

EQUAL: “This Company is a Family” – Saatchi & Saatchi per UNICEF (CDP Think Cattleya).

HALL OF FAME: Simonetta Gola.

HALL OF LEGENDS: Erik Kessels.

BEST USE OF YOUTUBE: “Tastes Like Family” – LePub per Barilla (CDP BRW Filmland).

ARTE RUBATA: “Is T1D Hiding from You?” – VML per Sanofi.

#LIFEHACKER: “Rassegnati tu! Io ballo con Friedreich” – Omnicom PR Group per Biogen Italia.

7DAYS BRIEF: “Video mai pubblicato” – Claudia Massimino e Roberto Schettino.

EQUAL per EUROBEST: Agnese Bernaus e Maria Josè Meola.

Best Of

Company Agency: DDB Group Italy.

Independent Agency: DUDE.

Creative Brand: Bennet.

NON Profit Organization: Coordown.

Production Company: Karen Film.

Agency: DDB Group Italy.

Durante la serata è stato presentato in anteprima il trailer di “Scintille”. Si tratta del documentario celebrativo dei 40 anni di ADCI, in attesa della première ufficiale il 19 dicembre.

Share

Articoli attinenti

Top