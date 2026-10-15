Bracchi cresce nel Nord Italia con Festa Logistics

Bracchi accelera il proprio percorso di crescita e consolida la presenza nel Nord Italia con l’acquisizione di Festa Logistics, società bresciana specializzata in trasporto, distribuzione e logistica integrata. L’operazione rappresenta un passaggio strategico per il gruppo lombardo, che punta a costruire una piattaforma logistica europea sempre più estesa e capace di offrire servizi a elevato valore aggiunto.

Dalla manifattura all’arredamento… il mondo di Bracchi

Fondata oltre novant’anni fa e oggi guidata dal CEO Umberto Ferretti, Bracchi è una delle principali realtà italiane nei trasporti specializzati e nella logistica per l’industria. L’azienda opera in diversi settori produttivi. Settori che spaziano alla manifattura all’arredamento. E offre servizi che spaziano dal trasporto al magazzinaggio fino alla gestione integrata della catena di fornitura.

Festa Logistics porta in dote una presenza capillare in uno dei territori industrialmente più dinamici del Paese. Fondata nel 1988 da Adriano Festa e con sede a Montichiari, la società gestisce oltre 100 mila mq di magazzini, una flotta di più di 60 mezzi Euro 6. Offre anche una vasta gamma di servizi, dai trasporti nazionali e internazionali alla logistica di magazzino, fino ad attività specializzate come co-packing, reimballaggio e distribuzione espressa. Negli anni ha investito in modo significativo nell’automazione, dotandosi anche di sistemi AutoStore per la gestione efficiente delle merci.

A sostegno del progetto Argos Climate Action

Il fondo europeo di private equity è diventato azionista di maggioranza di Bracchi con l’obiettivo di accelerarne la crescita dimensionale. E inoltre accompagnarne l’espansione internazionale, promuovendo al tempo stesso percorsi di innovazione e decarbonizzazione.

I principali beneficiari dell’operazione saranno i clienti industriali di Bracchi e Festa Logistics, in larga parte PMI e aziende manifatturiere. Queste imprese potranno contare su una rete più ampia, maggiori spazi di stoccaggio, servizi logistici più integrati e una copertura geografica rafforzata. In altre parole, un solo interlocutore sarà in grado di gestire trasporto, magazzino e distribuzione su scala nazionale ed europea. Con relativi potenziali vantaggi in termini di efficienza, tempi di consegna e capacità di gestione dei picchi di domanda.

Con l’ingresso di Festa Logistics, Bracchi supera i 300 milioni di euro di fatturato, serve oltre 2.000 clienti, impiega più di 750 persone. Gestisce circa 600 mila metri quadrati di superfici logistiche, rafforzando l’ambizione di diventare uno dei principali operatori logistici indipendenti a livello europeo.