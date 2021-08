Renato Loffredo è il nuovo Head of Logistics Agency di JLL

JLL Italia rafforza l’area logistica e nomina Renato Loffredo head of Logistics Agency. La società è impegnata a fornire servizi immobiliari. Costruisce, affitta e investe in asset immobiliari nei mercati della logistica e industriale, uffici, retail, residenziale e alberghiero. I loro clienti coprono diversi settori, dal bancario all’energia, dall’healthcare agli studi di avvocati, dalla manifattura alla tecnologia.

Renato Loffredo è stato director logistics capital markets. Opera nel settore della logistica da ormai dieci anni, vantando esperienze in primarie realtà in Italia e all’estero.

In questo primo semestre si è registrato un record nell’area leasing del settore logistico raggiungendo un take-up di oltre 1,2 milioni di metri quadrati. La crescita è stata del 48% rispetto stesso periodo del 2020 e negli ultimi dieci anni ha raddoppiato. I primi sei mesi dell’anno sono stati caratterizzati da un’elevata dinamicità del mercato. Sono stati chiusi 83 deal (+38 vs H1 2020), di cui più della metà hanno riguardato asset di piccole dimensioni (inferiori a 10.000 mq).

A livello di geografie, Milano resta al primo posto, mentre Roma si è confermata il secondo mercato logistico più rilevante in Italia. Grazie alla sua posizione strategica, la capitale serve Meridione e nell’ultimo semestre ha registrato un take-up pari a 56.000 mq, con una crescita del 27% rispetto al 2020.

Barbara Cominelli, amministratore delegato di JLL Italia

“Mi congratulo con il team logistics per l’ottima performance di business. Ma soprattutto riscontro una grande soddisfazione da parte dei clienti per il focus del team caratterizzato da un approccio customer centrico. Il settore della logistica sta esplodendo ed è in continua evoluzione. Ci sono 100 progetti di sviluppo che dovrebbero essere completati entro la fine del 2022. Gli asset del futuro saranno più sostenibili e avranno un nuovo design – come ad esempio immobili multipiano e micro-centri di smistamento”.

Renato Loffredo, head of Logistics Agency di JLL Italia

“Il settore è diventato molto più dinamico e attento, La sfida è quella di soddisfare una domanda sempre più strutturata e complessa, cosciente delle proprie esigenze e di quello che il mercato è in grado di offrire. In questo contesto è necessario adottare un approccio in grado di interpretare le necessità dei clienti e di massimizzare così il valore del servizio offerto.”

