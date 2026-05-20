Bracchi mette il turbo in Germania

Bracchi ha compiuto un passo decisivo nella sua strategia europea acquisendo Rostock Trans. Si tratta di un’azienda tedesca che da anni rappresenta un punto di riferimento nel trasporto pesante e nella logistica dei componenti per turbine eoliche. Questa è un’operazione che nasce da una visione molto chiara. Costruire un gruppo capace di competere su scala continentale nei trasporti complessi, un settore dove contano dimensioni, competenze tecniche e capacità di esecuzione impeccabile. L’acquisizione permette quindi a Bracchi di rafforzare la propria presenza in Germania, uno dei mercati più strategici d’Europa. E inoltre di entrare in modo diretto nel segmento della logistica eolica onshore, oggi tra i più dinamici e in crescita.

Costruire la reputazione con la qualità e la precisione

Rostock Trans è un’azienda che ha costruito la propria reputazione sulla qualità e sulla precisione. Specializzata nella movimentazione di pale, navicelle e segmenti di torre, opera con una flotta moderna di circa cento veicoli. E econ attrezzature proprietarie sviluppate internamente per trasportare in sicurezza i componenti delle turbine di nuova generazione. È un lavoro che richiede ingegneria, pianificazione dei tragitti, conoscenza delle normative e una capacità operativa che pochi operatori europei possiedono. Per questo Bracchi ha scelto proprio Rostock Trans come partner per accelerare la propria crescita nel Nord Europa. Il fondatore, Lars Hennek, non solo resta alla guida della società, ma reinveste nel gruppo, garantendo continuità e una perfetta convergenza di interessi.

L’operazione porta benefici immediati

Bracchi supera i duecentoquaranta milioni di euro di fatturato, impiega oltre cinquecentoottanta persone e serve più di millesettecentocinquanta clienti industriali. Ma soprattutto acquisisce competenze tecniche che le permettono di posizionarsi come partner ideale per progetti logistici ad alta complessità. Dove affidabilità, sicurezza e disciplina nell’esecuzione sono elementi decisivi. L’unione tra la struttura integrata di Bracchi e la specializzazione di Rostock Trans crea un gruppo capace di affrontare commesse che richiedono coordinamento internazionale. E inoltre mezzi avanzati e un know‑how ingegneristico di alto livello.

Il mercato di riferimento di Bracchi è ampio e in forte espansione

La Germania è oggi uno dei poli principali per la produzione e l’installazione di turbine eoliche onshore e la logistica dei componenti è un segmento che cresce di anno in anno. A questo si aggiunge la domanda europea di trasporti speciali per energia, infrastrutture e industria pesante. Un settore che richiede operatori strutturati e in grado di garantire continuità e qualità. Bracchi, con questa acquisizione, si posiziona come uno dei player più completi del continente.

Operazione perfettamente allineata agli obiettivi di Argos Climate Action

Il fondo che sostiene Bracchi punta a ridurre l’intensità di CO₂ delle aziende in portafoglio. Tutti i veicoli di Rostock Trans sono anche compatibili con carburanti HVO e possono essere integrati immediatamente nella roadmap di decarbonizzazione del gruppo. L’ottimizzazione dei percorsi, l’ammodernamento della flotta e l’efficienza operativa contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale e a sostenere la transizione verso una logistica più sostenibile.

Questa acquisizione, quindi, rappresenta un caso esemplare di strategia buy‑and‑build. Bracchi amplia la propria presenza geografica, entra in un mercato in forte crescita, acquisisce competenze tecniche uniche e rafforza la propria capacità di offrire servizi integrati ad alta complessità. Rostock Trans, dal canto suo, entra in una piattaforma europea più ampia, con nuove risorse e nuove opportunità commerciali, mantenendo intatto il proprio DNA operativo. È un’operazione che crea valore per tutti gli attori coinvolti e che apre una nuova fase di crescita per un gruppo che guarda sempre più all’Europa come al proprio campo di gioco naturale.