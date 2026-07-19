Autisti e camionisti, la sicurezza non può aspettare: domani Torino si mobilita

Domani Torino sarà il punto di incontro di una protesta che non nasce da ideologia, ma da una realtà quotidiana fatta di fatica, rischi e silenzi. Autisti e camionisti spina dorsale invisibile della logistica italiana, scenderanno in strada per chiedere ciò che dovrebbe essere scontato: sicurezza, rispetto, condizioni di lavoro dignitose. La mobilitazione arriva dopo una serie di episodi drammatici. Tra questi la morte di un autista BRT nel piazzale del magazzino di Settimo Torinese il 26 giugno, e il processo per il suicidio di un camionista della piattaforma GS Carrefour di Rivalta, che si concluderà proprio domani.

Il settore dell’autotrasporto vive una contraddizione profonda

Il settore dell’autotrasporto vive da anni una contraddizione profonda. Da un lato è essenziale per l’economia, dall’altro è segnato da turni estenuanti, pressioni costanti, responsabilità enormi e salari che spesso non riflettono il peso del lavoro svolto. La legge prevede limiti chiari sui tempi di guida, pause obbligatorie, formazione e responsabilità dei datori di lavoro, ma la distanza tra norme e realtà è ancora ampia. Le aziende parlano di complessità organizzative, di filiere articolate, di appalti e subappalti che rendono difficile un controllo uniforme. Ma per chi guida ogni giorno, la complessità si traduce in stress, discriminazioni, cambi turno improvvisi, carichi e scarichi pericolosi, responsabilità economiche scaricate sui lavoratori.

La giornata di mobilitazione di domani vuole riportare al centro proprio questo scarto tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è. Alle 9, davanti all’Ispettorato del lavoro di Torino, gli autisti degli appalti BRT denunceranno condizioni che parlano di demansionamenti, turni modificati senza preavviso. Appalti irregolari e un clima di oppressione che non è più tollerabile. Alle 11, davanti al Tribunale, si terrà l’ultima udienza del processo contro AF Logistics, un momento simbolico per ricordare che la pressione psicologica può diventare un fattore di rischio tanto quanto un macchinario difettoso.

La sicurezza non è solo una questione tecnica, ma culturale

Non riguarda soltanto i dispositivi, ma il modo in cui si lavora. Gli autisti chiedono che vengano rispettati i tempi di riposo, che le responsabilità non vengano scaricate su chi guida. Ma non solo. chiedono che i punti di carico e scarico siano sicuri, che gli appalti non diventino un terreno di abusi. Le aziende, dal canto loro, sostengono di operare in un mercato competitivo, dove i margini sono ridotti e la pressione dei grandi committenti è costante. Ma questo non può giustificare un modello che mette a rischio la vita delle persone.

Il settore dell’autotrasporto ha bisogno di una discussione seria

Al settore serve una revisione dei modelli di appalto, una vigilanza più efficace, un sistema di responsabilità chiaro, una cultura aziendale che non misuri la produttività solo in consegne, ma anche in sicurezza. Serve capire che un autista non è un ingranaggio, ma un professionista che porta sulle spalle un carico fisico e mentale enorme.

La manifestazione di domani non è solo una protesta: è un appello. Un invito a guardare il settore con occhi nuovi, a riconoscere che dietro ogni pacco consegnato, ogni scaffale rifornito, ogni viaggio notturno, c’è una persona che merita tutela, ascolto e rispetto. Perché la logistica non può funzionare se chi la rende possibile è lasciato solo.