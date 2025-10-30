Logista: Dario Crisci nominato nuovo AD di Logista Italia

Il CdA di Logista Italia S.p.A sotto la presidenza di Íñigo Meirás Amusco, ha nominato Dario Crisci nuovo Amministratore Delegato della società. La nomina segna un passaggio strategico per Logista Italia, parte del gruppo leader europeo nella distribuzione integrata ai Pv.

Chi è Dario Crisci

Ingegnere gestionale lascia il precedente incarico di General Manager presso Logista Retail S.A.U. a Madrid. Entrato in Logista nel 2007 ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del business. Nel 2019 è stato quindi nominato GM di Logista Retail Italia S.p.A., e nel 2023 ha assunto la guida della filiale spagnola, dove ha migliorato la redditività e consolidato le linee operative.

Logista: distribuzione, prossimità e sostenibilità

E’ il principale operatore di distribuzione integrata ai punti vendita in Europa, con una rete capillare e altamente efficiente. In Italia gestisce oltre 90 depositi e rifornisce 60.000 punti vendita, generando un gettito erariale di circa 15 miliardi di euro l’anno. Offre soluzioni logistiche e commerciali su misura per aziende e istituzioni. Il gruppo è impegnato in iniziative di sostenibilità. Obiettivo: ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno sviluppo equilibrato tra impresa, comunità e territorio.

Con una presenza consolidata in Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Polonia, serve oltre 200.000 Pv in Europa. Integrando tecnologie avanzate, tracciabilità e servizi a valore aggiunto per i propri clienti.