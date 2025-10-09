Lacour acquisisce Proger e rafforza la leadership europea

Il Gruppo Lacour, leader nel software per il post-vendita automobilistico, ha inglobato Proger Srl, azienda specializzata in soluzioni digitali per la filiera dei ricambi e officine. L’operazione, sostenuta da Carlyle Europe Technology Partners, è una tappa strategica nell’espansione paneuropea di Lacour. Inoltre rafforza così la propria presenza in tre mercati chiave: Francia, Regno Unito e Italia.

Fondata nel 1998, Proger ha sedi a Napoli e Milano e serve oltre 1.500 clienti con una suite completa di soluzioni gestionali, e-commerce, logistica e analisi dati. Al centro dell’offerta c’è ClipParts, una piattaforma avanzata per l’identificazione dei ricambi, con oltre 40 milioni di codici OE e aftermarket, integrata con sistemi gestionali e strumenti di vendita online.

Con questa acquisizione, Lacour porta a oltre 12.000 il numero di clienti serviti in Europa, supera i 70 milioni di euro di ricavi combinati e conta un team di 450 dipendenti. L’integrazione di Proger rafforza la capacità del Gruppo di offrire una delle suite software più complete del settore. Combina database proprietari, strumenti di stima dei danni e soluzioni basate su intelligenza artificiale.

“L’ingresso di Proger nel nostro gruppo segna un nuovo capitolo per Lacour,” ha dichiarato Angelo Maïda, Presidente del Gruppo. “Insieme accelereremo l’innovazione e genereremo ancora più valore per i nostri clienti in tutta Europa.” I fondatori di Proger, Alfredo Paglionico e Ciro De Pasquale, hanno espresso entusiasmo per l’operazione, sottolineando la sintonia culturale e la visione condivisa con Lacour. “Siamo pronti a valorizzare i risultati ottenuti e a sviluppare soluzioni che plasmeranno il futuro del mercato aftermarket automobilistico.”

Con questa mossa, Lacour consolida la propria posizione come piattaforma software di riferimento in Europa per l’assistenza post-vendita puntando su innovazione, sinergie internazionali e crescita sostenibile.