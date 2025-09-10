Confluent nomina Stephen Deasy CTO

Confluent, pioniere nel data streaming e promotore del paradigma “Data in Motion”, nomina Stephen Deasy nuovo Chief Technology Officer. Deasy ha oltre 20 anni di esperienza nella guida di team di ingegneria e nello sviluppo di piattaforme software complesse. Sarà responsabile della visione strategica e dell’evoluzione tecnologica della piattaforma Confluent.

Un incarico importante

Deasy avrà come obiettivo quello di rafforzare l’infrastruttura core per supportare l’intelligenza artificiale e le applicazioni in tempo reale su scala globale. Inoltre facilitare l’adozione di soluzioni come AI agentica, customer experience iper-personalizzate e operazioni automatizzate.

Jay Kreps, CEO e co-fondatore di Confluent

“Stephen porta con sé una profonda competenza nella crescita di team ingegneristici e nello sviluppo di tecnologie scalabili. La sua leadership ci permetterà di accelerare la trasformazione dei flussi di dati in una base solida per l’AI e per nuove applicazioni real-time”.

Deasy ha ricoperto ruoli di primo piano in aziende come Benchling, Atlassian, VMware, EMC e Groupon, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Jira, Trello e Confluence. È autore di numerosi brevetti e investitore in startup tecnologiche. “Confluent sta ridefinendo il futuro del data streaming e sono entusiasta di far parte di questa evoluzione. I dati in tempo reale hanno il potere di trasformare le aziende, e voglio contribuire a rendere questa tecnologia più accessibile ed efficace per tutti”.