Allianz Bank e Deutsche Bank insieme per le imprese italiane

Allianz Bank Financial Advisors e Deutsche Bank avviano una collaborazione pluriennale. Un accordo pensato per dare alle imprese italiane – dalle PMI ai grandi gruppi – un supporto più completo nelle decisioni strategiche. L’accordo nasce dall’unione di due competenze complementari. La relazione diretta di Allianz Bank con imprenditori e aziende, grazie alla rete di oltre 2.300 consulenti, e l’esperienza di Deutsche Bank nel Corporate Advisory avanzato, dalla finanza straordinaria alle operazioni complesse.

Per le imprese italiane il beneficio è immediato

Sarà operativo un unico punto di accesso a competenze specialistiche che spesso richiedono interlocutori diversi. La partnership permette di affrontare diverse operazioni. Come acquisizioni, fusioni, riorganizzazioni societarie, ottimizzazione della struttura del capitale e percorsi di crescita con un supporto integrato, qualificato e costruito su misura.

Allianz Bank potrà accompagnare gli imprenditori nelle scelte più delicate, valorizzando la relazione di fiducia già esistente e affiancandola alle competenze tecniche di Deutsche Bank. Per le PMI, spesso prive di strutture interne dedicate alla finanza straordinaria, significa avere accesso a strumenti e analisi che prima erano riservati ai grandi gruppi.

Paola Pietrafesa, AD di Allianz Bank, sottolinea che l’accordo amplia il perimetro della consulenza, rafforzando il posizionamento della banca nel segmento Private e corporate. Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy di Deutsche Bank, evidenzia come la complementarità delle competenze permetterà di offrire un supporto più efficace ai percorsi di crescita delle imprese italiane.

La partnership nasce con una visione di lungo periodo. Ovvero creare valore, offrire soluzioni qualificate e accompagnare le aziende nelle trasformazioni che richiedono competenze tecniche, visione strategica e un partner affidabile. Per PMI e imprenditori, significa avere finalmente un alleato capace di unire relazione, consulenza e advisory avanzato in un’unica proposta.