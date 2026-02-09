Deutsche Bank rafforza il DPM: nuova spinta grazie alla collaborazione con DWS

Deutsche Bank e DWS annunciano un’evoluzione significativa della loro collaborazione storica nel Discretionary Portfolio Management (DPM). Obiettivo? Rendere ancora più solida ed efficiente la gestione dei portafogli destinati alla clientela private ad alto patrimonio. La novità principale riguarda l’utilizzo, da parte di Deutsche Bank, della piattaforma istituzionale di investimento ed esecuzione di DWS, che supporterà l’implementazione dei portafogli mantenendo però invariata la governance strategica.

Nel nuovo modello, infatti, la Private Bank di Deutsche Bank continuerà a definire asset allocation strategica, costruzione dei portafogli e linee guida di investimento attraverso il Global Chief Investment Office. L’integrazione con l’infrastruttura di DWS permetterà di unire l’approccio consulenziale centrato sul cliente con la scala operativa di uno dei principali asset manager europei.

Per i clienti non cambia nulla. Sia in termini di struttura sia di sicurezza. Gli asset resteranno depositati su conti individuali presso Deutsche Bank, che manterrà piena titolarità, responsabilità sui prodotti e leadership del brand.

Claudio de Sanctis, membro del CdA di Deutsche Bank e Head of the Private Bank

Abbiamo l’ambizione di raddoppiare i volumi del Discretionary Portfolio Management nei prossimi tre anni. La collaborazione con DWS ci permette di costruire una piattaforma scalabile e di livello istituzionale, rafforzando ulteriormente il nostro approccio di Global Hausbank.

La partnership si inserisce in una relazione di lunga data tra Deutsche Bank e DWS

Da anni collaborano lungo l’intera catena del valore degli investimenti. Per Stefan Hoops, CEO di DWS, questa è una leva strategica per la crescita futura: «L’estensione della collaborazione nel DPM dimostra come sia possibile creare ulteriore valore mettendo a disposizione le nostre competenze istituzionali per migliorare i risultati dei clienti Deutsche Bank».

Chi sono

Con 1.085 miliardi di euro di masse in gestione (al 31 dicembre 2025), DWS è tra i principali asset manager europei con presenza globale. Offre soluzioni di investimento attive, passive e alternative a clienti retail, istituzionali e corporate, grazie a un team di circa 5.000 professionisti nel mondo. Deutsche Bank è la principale banca tedesca, con radici europee e una rete globale. Offre servizi di retail e private banking, corporate e transaction banking, credito, asset e wealth management e attività di investment banking focalizzate.