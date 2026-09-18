AATech si rafforza con Greta Antonini

AATech cambia passo nella relazione con il mercato dei capitali e lo fa con una nomina che racconta molto della fase che il Gruppo sta vivendo. Il CdA ha affidato a Greta Antonini il ruolo di Investor Relations Manager, una scelta che non nasce da un semplice avvicendamento, ma da una strategia precisa. Antonini vuole unire comunicazione corporate, visione strategica e relazione con gli investitori sotto una guida unica, coerente e profondamente radicata nella cultura aziendale.

Antonini non arriva da fuori

La manager è già Chief Marketing and Communication Officer del Gruppo, ruolo che continuerà a ricoprire. E questa doppia responsabilità è il vero punto di svolta. AATech decide di mettere al centro una figura che conosce l’azienda dall’interno. Greta ha seguito la trasformazione del Gruppo dopo l’acquisizione di Opyn e che ha contribuito a costruire il posizionamento attuale della società quotata su Euronext Growth Milan.

Il valore della nomina è evidente

In un mercato finanziario sempre più attento alla coerenza narrativa, alla trasparenza e alla capacità di raccontare una strategia industriale, AATech punta sulle Investor Relations. Antonini ha già guidato la comunicazione corporate, la brand identity e i progetti di trasformazione digitale. Significa allineare messaggi, visione e obiettivi. Inoltre significa parlare agli investitori con la stessa voce con cui si parla ai clienti, ai partner, alle istituzioni. Per il Gruppo, che sta attraversando una fase di crescita e consolidamento, è un vantaggio competitivo. La manager è un IR Manager che conosce i processi, le persone, le acquisizioni, le ambizioni industriali. Un IR Manager che può tradurre la strategia in un racconto finanziario credibile, continuo, efficace.

Il Presidente e CEO Alessandro Andreozzi lo ha definito “una naturale evoluzione”. Inoltre ha sottolineato come la conoscenza dell’azienda e del mercato di riferimento sia un asset fondamentale per rafforzare il dialogo con investitori e stakeholder. La manager, dal canto suo, ha parlato di continuità e di impegno verso una comunicazione sempre più trasparente e coerente.

Il beneficio per AATech è chiaro

AATech ha una struttura manageriale più solida, una comunicazione finanziaria più integrata, una relazione con il mercato più stabile e più vicina alla strategia industriale. In altre parole, un passo avanti nella maturità del Gruppo, che sceglie di crescere non solo nei numeri, ma anche nella qualità del proprio rapporto con chi investe nel suo futuro.