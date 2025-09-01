Toffoletto De Luca Tamajo include Manuela Samantha Misceo

In occasione del suo centenario, lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo – specializzato in diritto del lavoro e consulenza HR per le imprese – prosegue il proprio piano di sviluppo. Rafforza la sede di Bari con l’ingresso dell’avvocata Manuela Samantha Misceo (nella foto) nel ruolo di senior associate. Un passo nel consolidamento della presenza dello Studio in Puglia, con l’obiettivo di offrire alle imprese del territorio un presidio sempre più strutturato, autorevole e vicino alle loro esigenze.

Chi è Manuela Samantha Misceo

Attiva dal 2002 e abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, l’avvocata Misceo ha maturato una solida esperienza nella consulenza e assistenza. Sia giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e scolastico. Inoltre ha gestito operazioni complesse legate a crisi aziendali, riorganizzazioni, relazioni industriali e contenziosi in settori strategici come turismo, sanità, trasporti e pubblica amministrazione.

Franco Toffoletto, managing partner dello Studio

“Il suo ingresso rafforza la nostra capacità di accompagnare le aziende pugliesi con un approccio personalizzato e soluzioni giuridiche integrate, in un contesto economico in costante evoluzione.” Misceo è impegnata nel mondo accademico e associativo. E’ docente a contratto nel master di II livello in “Ri-Organizzazione & Lean Management in PA e Sanità” presso l’Università LUM di Bari. Inoltre è socia fondatrice della Camera dei Giuslavoristi di Bari, membro della Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Bari. E anche del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi della Puglia.

Serena Botta, partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo

“Con l’ingresso dell’avv. Misceo, prosegue il percorso di crescita della sede di Bari, teso al consolidamento e al rafforzamento della nostra presenza nel Mezzogiorno. È grazie ai nostri talenti quindi che siamo in grado di offrire alle aziende un supporto qualificato e profondamente radicato nella realtà in cui esse operano.”

Chi è Toffoletto De Luca Tamajo

Fondato nel 1925, lo studio conta oggi 12 sedi in Italia, oltre 100 professionisti e una rete globale grazie all’Alleanza Ius Laboris™, che riunisce più di 1.500 esperti in 56 Paesi. Toffoletto De Luca Tamajo offre soluzioni innovative in ambito giuslavoristico e HR, affiancando imprese di ogni dimensione nella gestione strategica delle risorse umane.