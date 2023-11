Project Informatica, portfolio H.I.G., acquisisce Fasternet

H.I.G. è un fondo d’investimento internazionale con $59 miliardi di capitale in gestione. La propria portfolio company Project Informatica ha completato l’acquisizione di Fasternet, basata in provincia di Brescia.

Dal 1995, Fasternet offre servizi integrati di cybersecurity assessment e progetta e implementa soluzioni in ambito networking, collaboration e network security. Offre inoltre servizi gestiti di monitoraggio, basati su competenze specialistiche, e servizi di security awareness e OT assessment.

Fasternet ha una forte presenza in nord Italia

Si avvale di partnership e relazioni di lungo termine con i principali vendors, tra i quali Cisco, Darktrace, SentinelOne, Proofpoint e Fortinet. Ha una forte presenza in nord Italia e serve una base clienti diversificata, operante in molteplici settori. Tra questi la grande distribuzione, la sanità, l’industria, il manifatturiero e i servizi ICT.

Giuliano Tonolli, co-fondatore e CEO di Personal Data

“Questa operazione ci consente di unire forze e competenze per rafforzare il posizionamento del Gruppo nel territorio bresciano.”

Giancarlo Turati, CEO di Fasternet (Gruppo H.I.G.)

“L’ingresso nel Gruppo ci offre l’opportunità di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento. Daremo vita a una realtà con competenze solide e di grande esperienza. Ci permetterà di supportare la clientela del Gruppo in progetti di Digital Transformation sempre più sfidanti.”

Alberto Ghisleni, CEO di Project Informatica

“L’acquisizione di Fasternet permette di ampliare l’offerta nel segmento del Networking e della Cybersecurity, offrendo inoltre opportunità di cross-selling per tutti i clienti del Gruppo.”

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G

“Siamo orgogliosi del progetto di continua crescita del Gruppo, oggi primario operatore nel panorama ICT italiano.” Nell’operazione Project Informatica è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da PwC per gli aspetti di financial e tax due diligence. Fasternet è stata assistita da Nash Advisory e dallo studio legale Pirola Pennuto Zei per gli aspetti legali.

Project Informatica

Project Informatica è presente nel settore ICT da più di 30 anni. Con il supporto della società ha avviato un importante processo di crescita per acquisizioni. Oggi è quindi un polo di innovazione tecnologica di riferimento che prende il nome di WeAreProject con più di 700 dipendenti e 350 milioni di euro di fatturato.

Personal Data

Personal Data, presente sul mercato ICT da 40 anni è un’azienda bresciana specializzata in soluzioni infrastrutturali personalizzate per la gestione, virtualizzazione e business continuity dei sistemi IT. Affianca le imprese private e pubbliche nel percorso di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi. Dal 2012 inoltre fa parte del Gruppo Project Informatica. Un ecosistema sinergico di competenze al servizio dell’evoluzione tecnologica e della competitività delle imprese.

Fasternet

Dal 1995 Fasternet affianca le imprese italiane nei percorsi di digitalizzazione, aiutandole a realizzare il massimo valore dagli investimenti in tecnologia. Per loro, realizza soluzioni tailor-made, efficaci e moderne che supportano e ottimizzano i processi operativi, Inoltre rafforzano il legame con i clienti e generano vantaggio competitivo. Fasternet è specializzata in cyber security, offrendo soluzioni che proteggono la continuità operativa e l’integrità del dato.

H.I.G. Capital

HIG è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con $59 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffiçi a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogota. E’ presente anche in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital inoltre è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle PMI,