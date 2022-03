H.I.G acquisisce Varcotex e Sesa è partner di NGS

H.I.G. Capital, fondo che gestisce 43 miliardi di euro ha acquisito Varcotex da parte della propria portfolio company affiliata Cadica group. Quest’ultimo è un gruppo specializzato nella fornitura di accessori per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury.

Varcotex galvanizza H.I.G.

L’acquisizione di Varcotex rappresenta il quarto add-on completato da Cadica group dal 2019, anno in cui H.I.G. ha avviato un progetto per creare un centro di eccellenza nel settore degli accessori moda.

Varcotex è un’azienda attiva dal 1982 nella produzione diretta di etichette tessute, cartellini, etichette stampate ed etichette in pelle principalmente per il settore del lusso. Ha sede a Carpi (Modena) e gestisce circa 60 dipendenti,

Sesa partner di NGS

Sesa operatore del settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali, attraverso la controllata Var Group ha avviato una partnership con NGS di Padova. Quest’ultima è specializzata in sicurezza informatica e network and edge security,per operatori dei settori manifatturiero e marittimo. NGS ha ricavi pari a 6,5 milioni, un ebitda di 1,5 milioni ed un utile netto di 1 milione di euro.



Grazie a questa operazione, si rafforzano ulteriormente le competenze in ambito edge security e OT/ICS Security di Var Group digital security, che raggiunge il totale di 160 risorse specializzate. Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, come quella della sicurezza informatica.