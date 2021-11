Project Informatica acquisisce Sinthera

Project Informatica, portfolio company del fondo d’investimento H.I.G., acquisisce Sinthera, azienda leader nelle architetture cloud native e container based. Di tratta del quarto add-on dall’ingresso di un’affiliata di H.I.G. in Project Informatica nel 2020. L’obiettivo finale è quello di creare un grande player italiano nell’Ict.

Sinthera è un system integrator specializzato nel supportare organizzazioni e aziende nell’adozione delle nuove tecnologie nei processi di digital transformation. E in particolare per quanto riguarda le architetture cloud native e container based.

L’ingresso di Sinthera consentirà quindi di aggiungere nuove competenze tecnologiche in segmenti in forte crescita come il cloud. Permetterà inoltre di rafforzare la presenza di Project Informatica sul mercato italiano sia in aree dove il gruppo è già radicato che in aree dove non lo è. Gli attuali azionisti di Sinthera rimarranno comunque coinvolti nella gestione con una quota di minoranza all’interno del gruppo.

Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo. PwC ha seguito gli aspetti di financial e tax due diligence. Sinthera è stata assistita dallo studio legale Forni, Perri e Associati.

Alberto Ghisleni fondatore e ceo di Project Informatica

“Questa acquisizione permetterà di supportare i nostri clienti nella migrazione dei propri sistemi verso soluzioni cloud e inoltre di rafforzare il nostro posizionamento nel nord Italia”.

Raffaele Legnani managing director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia

“La nuova acquisizione dimostra il nostro commitment, a fianco del management di Project Informatica, nel supportare il gruppo nella sua crescita per linee esterne. Contiamo quindi di raggiungere importanti traguardi e traghettare Project Informatica verso una chiara leadership nel panorama Ict italiano”.

Chi è H.I.G. Capital

H.I.G. è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre 38 miliardi di euro di capitale in gestione. E’ basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá Usa e America Latina. H.I.G. è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato Raffaele Legnani. Il fondo è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti a Pmi con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore.

