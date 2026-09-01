Muzinich & Co affida ad Anna Pontone la guida della previdenza

Muzinich & Co. compie un passo decisivo nel proprio sviluppo in Italia nominando Anna Pontone come responsabile Previdenza Italiana. Una scelta che arriva in un momento di forte espansione della piattaforma locale, attiva da oltre dodici anni e oggi punto di riferimento per fondi pensione, casse di previdenza e investitori istituzionali.

Muzinich ha costruito una presenza solida

Negli ultimi dieci anni, Muzinich ha costruito una presenza solida nel Paese. Ben 1,7 miliardi di euro investiti, oltre 130 operazioni a sostegno delle medie imprese italiane e un team di 21 professionisti basato a Milano. La piattaforma italiana è diventata un laboratorio di innovazione. Laboratorio capace di sviluppare nuove strategie di private assets e di ampliare progressivamente le linee di business: dal direct lending iniziale al parallel lending, fino alle capital solutions. A questo si aggiunge l’AI Innovation Centre, che in Italia sviluppa modelli decisionali e strategie sistematiche basate sull’intelligenza artificiale.

Anna Pontone porta con sé quasi trent’anni di esperienza

In questo contesto si inserisce l’arrivo di Anna Pontone, che porta con sé quasi trent’anni di esperienza nel settore istituzionale e una profonda competenza nel mondo previdenziale. Proveniente da BNP Paribas Securities Services, dove coordinava l’offerta dedicata alla clientela previdenziale, Pontone rappresenta un tassello chiave per consolidare le relazioni con fondi pensione e casse. Un segmento in forte evoluzione e sempre più attento a soluzioni di investimento specializzate.

Filomena Cocco, alla guida del mercato istituzionale italiano dal 2014, sottolinea che questa nomina arriva in una fase cruciale. Muzinich, infatti, ha ampliato strategie, operatività e presenza nel Paese, e la competenza di Pontone permetterà di rafforzare partnership esistenti e aprirne di nuove. Pontone evidenzia come la piattaforma italiana sia in continua evoluzione e come l’obiettivo sia mettere competenze e innovazione al servizio delle istituzioni previdenziali.

Con questa nomina, Muzinich & Co. conferma, quindi, la volontà di investire nel mercato italiano. Rafforza una struttura che unisce esperienza locale, capacità globali e un approccio responsabile all’investimento. Una mossa coerente con i Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, di cui la società è firmataria dal 2010.