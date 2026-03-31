Muzinich accelera in Medio Oriente e apre nuova sede ad Abu Dhabi

Muzinich & Co. compie un passo decisivo nella sua espansione globale. Annuncia l’apertura della nuova sede presso ADGM – Abu Dhabi Global Market, il centro finanziario internazionale della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Una mossa che rafforza la presenza della società nel Medio Oriente, e conferma la volontà di investire in una delle regioni più dinamiche al mondo per capitali, innovazione e sviluppo finanziario.

La società, con una lunga storia nella gestione del credito corporate pubblico e privato, è attiva nell’area del Golfo già da diversi anni. Muzinich ha costruito un importante network di relazioni istituzionali in tutta l’area del Consiglio di Cooperazione del Golfo. L’apertura della sede ad Abu Dhabi rappresenta dunque la formalizzazione di un percorso già avviato, fondato su relazioni solide e su una strategia di lungo periodo.

A guidare la nuova sede sarà Filomena Cocco, Managing Director, Global Business Development, (nella foto). Assume la responsabilità del mercato mediorientale. Una scelta che conferma l’importanza attribuita da Muzinich alla leadership locale e alla costruzione di un dialogo diretto con investitori e istituzioni della regione.

La decisione di insediarsi ad ADGM non è casuale

Il centro finanziario si è distinto “per un processo di crescita ed espansione tra i maggiori al mondo”, diventando un hub internazionale per capitali, innovazione e investimenti di lungo termine. È da qui che Muzinich intende supportare gli investitori mediorientali con una presenza stabile, competente e perfettamente integrata nell’ecosistema locale.

Filomena Cocco ha espresso grande apprezzamento per la visione degli investitori della regione. “Esiste una forte propensione a guardare al futuro e a sostenere l’innovazione. In particolare in settori come l’intelligenza artificiale – dove visione e investimenti di lungo periodo sono elementi chiave”.

Justin Muzinich, CEO della società

“Vediamo una naturale e ottimale convergenza tra il nostro approccio di lungo termine e la visione strategica di crescita degli Emirati Arabi Uniti”. L’apertura della sede ad Abu Dhabi è quindi un investimento nella regione, ma anche un contributo allo sviluppo dell’ecosistema finanziario locale.

A confermare l’importanza dell’operazione interviene anche Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer di ADGM. Il manager ha sottolineando come la loro presenza rafforzi il ruolo di Abu Dhabi come hub globale per gli investimenti: “La loro decisione di stabilire una presenza qui riflette la profondità, la maturità e la connettività globale dell’ecosistema finanziario di ADGM”.