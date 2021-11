Marzocchi Pompe: la fiducia arriva al 2034

Marzocchi azienda che progetta, produce e commercializza pompe e motori ad ingranaggi ha rinnovato il contratto con il principale cliente automotive fino al 2034.

L’accordo prevede la fornitura di oltre 1,5 milioni di pompe

Marzocchi proseguirà il rapporto fornendo i prodotti, per altri 12 anni, a tutti gli stabilimenti del gruppo multinazionale attualmente serviti in tre diversi continenti (America, Europa ed Asia). Le pompe Marzocchi, società quotata su Euronext Growth Milan, continueranno ad essere utilizzate dai più importanti costruttori di autovetture.

Gabriele Bonfiglioli ad di Marzocchi

“Per noi è la conferma di quanto le nostre pompe siano tecnologicamente all’avanguardia, in particolare in un mercato così sfidante come quello dell’automotive. Il rinnovo del contratto di fornitura per un periodo di dodici anni assume poi maggior rilievo in un momento di grande incertezza del settore. Ed evidenzia ancora una volta quanto i i nostri prodotti, la cui applicazione è indipendente dal tipo di motorizzazione del veicolo, siano apprezzati. La presenza nel settore automotive può contribuire all’award di nuovi progetti e rappresenti un ulteriore stimolo al continuo rafforzamento delle nostre competenze tecnologiche. Una prospettiva base grazie per dare maggior spinta allo sviluppo del nostro core business parte fondamentale e trainante del gruppo”.

