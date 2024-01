Marzocchi Pompe adotta il Modello 231

Marzocchi Pompe progetta, produce e commercializza pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni. Oggi l’azienda ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il “Modello 231”). Allo stesso tempo ha adottato una nuova versione del Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui la Società dovrà ispirarsi anche nell’applicazione del Modello stesso.

Che cos’è il Modello 231

Il Modello 231 è uno strumento fondamentale per stabilire linee guida e procedure per prevenire determinati reati. Nonché per promuovere una cultura aziendale improntata all’etica e al rispetto delle normative vigenti. Inoltre, fornisce un meccanismo per dimostrare l’impegno dell’azienda nella prevenzione e nella gestione delle potenziali violazioni. Contribuisce così a proteggere sia l’azienda stessa che i suoi stakeholder.

In conformità a questo Marzocchi Pompe ha nominato l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) nella persona del Dr. Riccardo Bigi, per un periodo di 12 mesi rinnovabile alla scadenza. L’OdV ha il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia e osservanza del Modello 231 all’interno della Società. Nonché di curarne il relativo aggiornamento. Al Dr. Bigi era già stato affidato l’incarico di Responsabile delle Segnalazioni, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe

“Il nostro impegno sul fronte del miglioramento della Governance riflette una cultura aziendale da sempre basata sull’integrità e sulla trasparenza. L’adozione del Modello 231, che è avvenuta su base volontaria, è un ulteriore passo in tal senso. Ci permette di consolidare il nostro sistema di controllo interno e di gestione, a tutela di tutti i nostri stakeholder”.

Chi è Marzocchi Pompe S.p.A.

E’ un’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi che trovano applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive. Ha chiuso il 2022 con oltre 48 ,5 milioni di euro di ricavi delle vendite. Fondata nel 1949, è controllata dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la maggioranza delle azioni ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, ed il figlio Carlo, Vicepresidente. Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli. La produzione è realizzata interamente in Italia nelle due sedi di Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO). Marzocchi Pompe è presente in oltre 50 Paesi attraverso un network distributivo internazionale.