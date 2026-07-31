Harry Potter, il Back to Hogwarts torna con eventi e prodotti

Il Back to Hogwarts, la celebrazione mondiale del ritorno degli studenti sul binario 9¾, quest’anno arriva con un programma ricco e rinnovato. Warner Bros. Discovery festeggia i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e prepara il pubblico all’arrivo della nuova serie HBO con un mix di eventi, prodotti esclusivi e collaborazioni speciali.

A Venezia è prevista una proiezione celebrativa dedicata al primo film della saga, mentre in tutta Italia arrivano nuove collezioni ufficiali. LEGO lancia set dedicati a Dobby, al diario di Tom Riddle e allo Stemma delle Case di Hogwarts; Colgate trasforma la routine quotidiana con spazzolini e dentifrici a tema; Excélsa porta la magia sulla tavola; EGAN dedica una linea all’incantesimo Expecto Patronum; PANINI presenta la nuova collezione di trading card Harry Potter Always; Witor’s propone una latta da collezione con cioccolatini magici; Yamamay introduce una capsule per tutta la famiglia; Sodico lancia un gift set da collezione.

Nei negozi Toys Center, Rocco Giocattoli, Funside e altri retailer arrivano aree tematiche dedicate a Hogwarts, mentre Amazon propone un brand store completo. Dal 31 agosto parte anche una promozione speciale: con ogni acquisto Harry Potter si riceve uno charm da collezione in edizione limitata, disponibile in vari store fisici e online.

Il mondo di Harry Potter continua a espandersi. Film, spettacoli teatrali, videogiochi, parchi a tema e tour ufficiali a Londra e Tokyo. Con la nuova serie TV in arrivo, la saga si prepara a vivere una nuova stagione di magia condivisa.