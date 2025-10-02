Lucca Comics 2025 “French Kiss”: al via il 28 ottobre

Lucca Comics & Games French Kiss, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, unirà passione e narrazione. Un omaggio alla Francia, patria della bande dessinée, e ai valori di Liberté, Créativité, Diversité. Valori che si fondono con quelli del festival: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Il manifesto ufficiale è firmato dalla celebre illustratrice francese Rébecca Dautremer, che ha appositamente creato una galleria di personaggi immaginari. Dal Lupo Mannaro alla Contessa Vampira – protagonisti di quindici possibili baci, simbolo di armonia tra opposti e libertà espressiva.

Comics: il cuore pulsante del festival

Lucca si trasforma in un palcoscenico diffuso per la Nona Arte.

Padiglioni ricchi di novità editoriali.

Mostre allestite nei palazzi storici.

Spazi dedicati al fumetto indipendente e underground.

Opportunità per aspiranti fumettisti.

Torna Taiwan Comics e debutta COAMIX Inc., primo editore giapponese presente con due spazi: uno nella mostra monografica del Sensei Tetsuo Hara e uno nella Japan Town.

Nuvole e inchiostro dall’Oriente

Record di presenze asiatiche con 10 mangaka giapponesi, 5 taiwanesi, 3 cinesi e 3 coreani.

Tra gli ospiti:Takashi Murakami, autore de Il cane che guarda le stelle (J-POP Manga).

Yamaji Ebine (Coconino), voce femminile impegnata.

Hosui Yamazaki e Miyako Cojima (Hikari / 001 Edizioni).

Shintaro Kago e Asagi Yaenaga (Hollow Press).

Jun Hayami, maestro del gekiga estremo (In Your Face Comix).

Dalla Corea: Byeonduck, Kwang Jin, Na Yoonhee Dalla Cina: Wen Yuan, Yuchi Jinze, Liang Azha Da Taiwan: AAA-Bao, YAYA, ZHOU Jianxin, YU Peiyun, LIU Chien-Fan

Il giro del mondo in 50 artisti

Una selezione internazionale di autori e autrici.

Francia: Edmond Baudoin, Alfred, Jérémie Almanza, David B., Sylvain Repos, Julien Blondel, Shonen.

Spagna: Alfonso Font, Sandra Banegas, Oscar Martín, Jordi Lafebre.

Germania, UK, Polonia, Russia, Libano, Brasile, Argentina, Colombia, Australia, Canada, India, Portogallo, USA.

Tra i nomi più attesi: Dave McKean, Simon Bisley, Charlie Adlard, Kevin Eastman, John Romita JR, Brian K. Vaughan, Peter Kuper, Chip Zdarsky, Guy Delisle, Ram V, Filipe Andrade..

Japan Town: Akemi Takada madrina d’eccezione

La celebre character designer di anime iconici come Creamy Mami, Orange Road e Patlabor sarà presente dal 29 ottobre al 1 novembre con Incontri pubblici, Sessioni di firmacopie. Inoltre una mostra esclusiva curata da Giorgia Vecchini ed Edoardo Serino Presso lo stand Animeimport, sarà possibile acquistare oggetti e portfolio con illustrazioni inedite realizzate per Lucca Comics & Games.

Caparezza: musica e fumetto in anteprima

Dopo l’annuncio del ritorno ai live nell’estate 2026, Caparezza sarà a Lucca dal 30 ottobre al 1° novembre per presentare in anteprima Orbit Orbit. Il nuovo album in uscita il 31 ottobre per BMG Italy verrà accompagnato da un fumetto-evento realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Il progetto unisce le due anime dell’artista: quella musicale e quella da appassionato sceneggiatore.

Mostre: dalla Francia al Giappone

Il Palais de France (Fondazione Banca del Monte di Lucca) ospiterà:

L’HEXAGONE: dodici maestri del fumetto francese, da Moebius a Claire Bretécher.

Alfred – Viaggio in Italia: un ponte narrativo tra Francia e Italia.

Les Enfants? Terribles!: tre protagonisti fuori dagli schemi – Ariol, Mitica Astrid e Greenwood – raccontano l’infanzia con ironia e immaginazione.

A Palazzo Guinigk sarà possibile trovarei Rébecca Dautremer in residenza artistica. E inoltre

Kevin Eastman: A Twisted Ronin Ninja: le origini underground delle TMNT.

¡Hola, Tex!: l’impronta dei grandi maestri ispanici su Aquila della Notte.

Disegnare l’inafferrabile: mostra dedicata a Grazia La Padula.

L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo: 100 tavole originali per un viaggio tra fantascienza e allegoria politica

Foodmetti: fumetto e alta cucina

Torna Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival che unisce fumetto ed enogastronomia. Nelle sale di Palazzo Guinigi, autori e autrici si trasformano in cuochi e bartender d’eccezione, affiancati da ospiti internazionali. Per esempio Ram V, Felipe Andrade, Charlie Adlard, Spugna, Paolo Barbieri, Giuseppe Camuncoli, C.B. Cebulski e lo chef Cristiano Tomei. L’immagine simbolo è firmata da Paolo Barbieri.

Games & Collectibles

Il Padiglione Carducci si conferma il cuore del settore ludico, con:

Le principali case editrici.

Centinaia di titoli da tavolo, di ruolo e collezionabili.

Anteprime, dimostrazioni e firmacopie.

Incontri con ospiti internazionali..

Anniversari che hanno fatto la storia

50 anni di Chaosium. Eventi, demo e live dedicati a Il Richiamo di Cthulhu, con un’edizione speciale della 7ª edizione firmata Francesco Biagini. Inoltre la ristampa di campagne leggendarie come Le Maschere di Nyarlathotep (Raven Distribution).

40 anni della “Scatola Rossa” di Dungeons & Dragons. Avventura inedita Lucca bacia il cielo, con i personaggi del manifesto di Rébecca Dautremer. Replica dello spettacolo teatrale Dungeons, dove il gioco diventa strumento di amicizia e liberazione.

50 anni di Games Workshop. Mostra Forging the Myth con opere di John Blanche, Iain McCaig, Brian Bolland, Karl Kopinski, oggetti di Ian Livingstone e la collezione privata di Alex Read. Livingstone e McCaig saranno presenti per incontrare il pubblico.

Ospiti d’eccezione a Lucca Comics

Grandi firme dell’illustrazione come Seb McKinnon, Jesper Eising, Tyler Jacobson, Echo Chernik, Ciruelo, Dany Orizio, Alberto Dal Lago. Debutto italiano per Matthew Mercer e Marisha Ray di Critical Role, ospiti di Acheron Games con una giocata multitavolo dedicata a Daggerheart, presentato in anteprima italiana.

Novità editoriali

Asmodee Italia: 30 anni con una carta speciale di Dixit e uno stand TCG.

Cranio Creations: Echoes of Time, Ants, Notte da Brivido, Railroad Tiles.

Pendragon: espansioni The Witcher, Compile, La Via delle Spie, Galactic Cruise.

MS Edizioni: Altay, Navoria, Bestie a Babordo, Kulthos.

Ghenos Games & DV Games: Pozioni Esplosive Collector’s Edition, Magic Maze Pocket, Strapp Art, Sensu, Koi.

Oliphante, Studio Supernova, Giochix, Lisciani, NessunDove, Mana Project Studio: titoli e anteprime per ogni gusto.

Mattel Games: debutto assoluto al Padiglione Carducci.

Eventi in città

Villa Bottini: LARP con Camarilla Italia, Secondi Figli, From Beyond, Chaos League.

Baluardo San Regolo: spazio dedicato a Dungeons & Dragons.

Ex Zecca: esperienza immersiva Magic: The Gathering.

IMT Alti Studi Lucca: Game Science e Comics Studies.

Brancalonia e Le Gastrocomiche

Acheron Games presenta Brancalonia, il primo GDR italiano, e la nuova campagna Le Gastrocomiche (dal 2 ottobre), ispirata a Italo Calvino e interpretata dal gruppo InnTale.

Riftbound: il nuovo TCG di League of Legends

Riot Games e UVS presentano Riftbound, il nuovo gioco di carte collezionabili ispirato a League of Legends. Anteprima al Padiglione Carducci con carta promozionale esclusiva. Lancio ufficiale: 31 ottobre 2025.

Funko, Sylvanian Families e LEGO: esperienze immersive

Funko: stand rinnovato, esclusive e sorprese in una dimensione “ribaltata”.

Sylvanian Families: 40 anni di magia con prodotti in edizione limitata e calendario 2026.

LEGO® Adventure: diorama in mattoncini del centro storico di Lucca firmato Riccardo Zangelmi, attività interattive, POP UP store e grafiche curate da Giovanni Timpano.

MUSICA: grandi nomi e nuove produzioni

Andrea Rock, frontman dell’Area Music, firma la colonna sonora ufficiale del festival, trasmessa in filodiffusione tra piazze e padiglioni.

Max Pezzali torna per il terzo anno consecutivo con il quinto comic book realizzato con Roberto Recchioni, presentato il 29 ottobre all’Auditorium San Francesco. Warner Music gli dedica uno spazio personalizzato in piazza San Francesco.

Omar Pedrini presenta il cofanetto Viaggio Senza Vento Live in Lucc’, con CD, vinile e fumetto illustrato da Andrea Manfredini e sceneggiato da Andrea Guglielmino e dallo stesso Pedrini.

Caparezza lancia Orbit Orbit, nuovo album e fumetto in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, con copertina firmata da Matteo De Longis.

Elio e le Storie Tese saranno presenti il 29 e 30 ottobre con FOTO, il libro fotografico edito da Rizzoli Lizard.

Sony Music Italy torna con il suo store in Via Vittorio Veneto 7 e un programma di firmacopie al PalaDediche. Tra gli eventi, il DJ set di Dj Matrix con Giorgio Vanni.

eSports Stadium & Piazzale Verdi: party e live show

Il 29 ottobre, l’eSports Stadium ospita il party di apertura con Étienne De Crecy e Venin Carmin, icone della French Touch. Il 1° novembre, sullo stesso palco, salirà Sir Bob Cornelius Rifo aka The Bloody Beetroots.

Il nuovo palco di Piazzale Verdi ospiterà: Living Park, Eiwhar, Visions of Atlantis, Dj Matrix & Giorgio Vanni con il party Mai Dire Goku. E inoltre Novanoise e Domine per il gran finale. Il debutto di Nightmare in Rome, progetto musicale-fumettistico di Sergio Bonelli Editore e CAM Sugar

Community Village & Teatro del Giglio

Il Community Village al Giardino degli Osservanti sarà animato da Party Dance Cosplay con Dj V. Ma non solo.

Tributo a Wicked a cura di Spellbound Artistry.

La notte horror dei Cosplayers (Halloween).

Anime Vocal Contest (1° novembre).

Il travolgente Giga Party (2 novembre).

Al Teatro del Giglio

Concerto della Poncle Live Orchestra con ospite Yoko Shimomura, compositrice di Kingdom Hearts, Street Fighter 2, Final Fantasy XV.

Musical Sei un brav’uomo, Charlie Brown, adattamento italiano del classico di Broadway, in coproduzione con Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Baci di Mezzo, format dedicato alle voci del doppiaggio italiano, diretto da Cristina Poccardi e Mirko Fabbreschi.

VIDEOGAME: protagonisti e anteprime

Hideo Kojima sarà a Lucca per la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2, con eventi, panel e la proiezione del documentario HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS.

Tra gli altri ospiti: Keiichirō Toyama, creatore di Silent Hill e Siren, con due talk dedicati al game design horror.

John Romero, padre di DOOM e Quake.

Luca Galante, creatore di Vampire Survivors, con un’esperienza immersiva alla Casa del Boia.

Poncle Live Orchestra, in concerto il 29 ottobre al Teatro del Giglio.

Videogame: esperienze, anteprime e tornei

Giardino degli Osservanti: “paradiso per videogiocatori” con PQube (Tormented Souls 2) e Clear River Games (Lollipop Chainsaw per Switch e PS5).

Bandai Namco: 400 mq alla Palestra Ducale Maria Luisa con videogiochi, Gunpla, figure da collezione e store.

MediaWorld Gaming Village: tornei, talk e ambientazione “French Kiss” illustrata da Giovanni Timpano.

PalaEsport: tornei di Tekken, 2XKO, Pokémon, finali del Circuito Tormenta su Valorant e League of Legends, Cosplay Contest e watch party delle finali mondiali.

Samsung: ecosistema gaming con AI e anteprima mondiale di 2XKO e contenuti esclusivi di Valorant.

Kia Skybox: postazioni League of Legends a 8 metri d’altezza, con creator e cosplayer, e installazione dedicata alla nuova Kia EV4.

Philips OneBlade: stand sulle Mura Urbane con barber station, photobooth e mappa Body Royale su Fortnite. Venerdì incontro con Moonryde.

Cosplay: 80 eventi e raduni epici

Il Giardino degli Osservanti sarà il quartier generale del cosplay.

Showcase, concerti, giochi e parate.

Associazioni come Harry Potter Revelio, Avengers Infinity, Terra di Mezzo Cosplayers, Star Wars Florence Knights.

Eventi K-Pop: performance della Exorcist/Demon Hunter Community e showcase di KST – Kpop Show Time

Raduni e parate speciali

Lady Oscar Parade (1° novembre) con il consolato francese e Lady Oscar a cavallo.

Star Wars Parade (1 e 2 novembre), in occasione del 20° anniversario de La vendetta dei Sith.

Kojima Cosplay Gathering (1° novembre in Piazza San Michele): da Metal Gear a Death Stranding.

Lucca Cosplay Academy: lezioni mattutine alla Cappella Guinigi con Leon Chiro, Yuriko Tiger e la preside Gaia Giselle.

Lucca Comics Movie: 15 anni di emozioni e grandi anteprime

Netflix celebra: Stranger Things 5 con padiglione immersivo e store in Piazza San Michele.

Presenza di Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Matt e Ross Duffer.

Evento per il 10° anniversario in Italia con Yotobi, Stefano Rapone, sorpresa di Zerocalcare e anteprima di Frankenstein di Guillermo del Toro.

Lucky Red: Dracula. L’amore perduto di Luc Besson con Matilda De Angelis.

Angel’s Egg di Mamoru Oshii con Yoshitaka Amano.

No Other Choice di Park Chan-wook.

Disney: Anteprima Twisted-Wonderland e nuova serie Cat’s Eye.

Proiezione speciale di Star Wars – Episodio III.

Installazione Predator: Badlands e sorprese Disney.

Prime Video: The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi.

Hazbin Hotel con panel e proiezione episodi.

Percorso immersivo a San Colombano.

Sky e NOW: IT: Welcome to Derry con anteprima mondiale e Derry Bus in Piazzale Verdi.

Crunchyroll: Padiglione anime con Hiroshi Seko, Rie Takahashi, proiezioni esclusive.

In collaborazione con Star Comics, ospiti Kei Urana e Hideyoshi Andou.

Le notti horror e animazione d Lucca Comics

Anteprime horror: Ben – Rabbia animale, The Ugly Stepsister, Monster on a Plane.

Classici: Essi Vivono, The Addiction.

Animazione: Ne Zha, Fullmetal Alchemist Brotherhood (con Yasuhiro Irie), One Piece, PreCure, Digimon, Girls Band Cry, Arco di Ugo Bienvenu.

Movie per tutte le età e celebrazioni

Cartoon Network: escape room Gumball con Ben Bocquelet.

RaiPlay: Il fiuto di Sherlock Holmes.

I Love Lucca Comics & Games: film-documentario in sala il 10–12 novembre con I Wonder Pictures.

Speciale Rai4: Viva Topolin!.

Mediaset Infinity: L’Allenatore nel Pallone, Holly e Benji, Pollon.

Proiezione di Orfeo di Virgilio Villoresi.

FANTASY: le grandi storie prendono vita al Lucca Comics

Nel padiglione di Piazza San Martino, la narrativa fantastica trova casa con autori internazionali e italiani. Dopo gli annunci di Rick Riordan, Cassandra Clare, Holly Black e Glenn Cooper.

Matt Dinniman (Dungeon Crawler Carl) con Audible e Mercurio Books, in panel con Christian “Zoltar” Bellomo, Gianandrea Muià e Arianna Craviotto.

Evento speciale per i 20 anni di Twilight con la narratrice Martina Levato.

Peppe Vessicchio presenta Bravo, Bravissimo! (DeAgostini).

Gareth Rubin con The Waterfall (Longanesi).

Jedediah Berry con La Canzone dei Nomi (Fazi Editore).

S. F. Williamson debutta con A Language of Dragons (Il Castoro OFF)…

Pedro Oyarbide torna con le illustrazioni di Luna fredda su Babylon di Michael McDowell (Neri Pozza). Ippocampo Edizioni porta: Benjamin Lacombe con Il grande Gatsby illustrato. D inoltre

Camille Monceaux con Le Cronache dell’acero e del ciliegio.

MinaLima Studio con il nuovo Frankenstein.

Mondadori celebra: Il ritorno di Licia Troisi con Saving Lucca, tra fantasy e indagine.

I 60 anni degli Oscar Mondadori con Carlo Lucarelli, Pier Mauro Tamburini, Fabrizio Luisi.

Premio Arcimago: cerimonia con i 10 finalisti del fantasy italiano. Edizioni EL rilancia i librogame anni ’80 con Luca Tebaldi, Pierdomenico Baccalario, Mauro Longo. Queen Edizioni debutta con Nora B. Cugno e Il sigillo della morte.

DIGITAL: il festival in diretta

Il Live Show torna a Lucca Comics con 10 ore al giorno di interviste e talk su Twitch e, per la prima volta, su TikTok LIVE. Condotto da Claudio Di Biagio, CKibe, Yotobi, Cydonia, Martina Levato, Gianandrea Muià, Silvia Fossati. Partner tecnico: MediaWorld, presente anche con il Gaming Village. Dal 12 ottobre, parte Road to Lucca con sessioni di RPG Night Live scritte da Francesco Lancia e Zoltar, con Barbascura X, Sabaku, Casa Abis. Gaia Giselle porta su Twitch How I met my Cosplay?

COMEDY: risate in ogni angolo

The Comedy Club invade Lucca con:

Comici come Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi, Pietro Sparacino, Simonetta Musitano

Podcast Tintoria live il 1° novembre al Cinema Moderno

Sfide ai board game nel Padiglione Games

Show collettivi alla Chiesetta dell’Agorà (mercoledì–venerdì)

Grande evento di stand-up comedy il 31 ottobre alla Chiesa di San Romano

PARTNER: esperienze immersive e sostenibilità

isybank, main partner, presenta The Kingdom a Palazzo Tucci:

Percorso narrativo ispirato a French Kiss

Cosplayer Lab, Sketch Booth Digitale, Nintendo Experience

Lounge riservata ai clienti con accessi prioritari

Hera & Lamborghini portano sei super robot alti oltre 4 metri, realizzati con scarti di produzione delle supersportive. Disegnati da Giuseppe Camuncoli, ispirati ai mecha giapponesi anni ’80, saranno esposti in:

Piazza San Michele.

Palazzo Guinigi.

Piazza Arrigoni.

Poste Italiane – Filatelia: tra Pokémon, Goldrake e Dylan Dog

Presente in Corso Garibaldi, lo stand di Poste Italiane – Filatelia propone collezioni esclusive:

Poké Ball a tiratura limitata con medaglia in argento raffigurante Pikachu, in packaging speciale con certificato di autenticità

Francobollo celebrativo di Goldrake per il 50° anniversario, con folder e litografia dedicati

Folder speciali per Fujiko/Margot (Lupin III) e Ape Maia

Libro inedito di Dylan Dog, che unisce fumetto e filatelia

Tutti i prodotti saranno disponibili durante il festival e successivamente negli Spazio Filatelia delle principali città italiane, negli uffici postali e online su filatelia.poste.it.

Italo: mobilità smart e concorso esclusivo

Italo è nuovamente Mobility Partner del festival, con un servizio dedicato:

Navetta Itabus da Firenze S. M. Novella a Lucca, riservata ai viaggiatori Italo

Sei corse giornaliere acquistabili in un’unica soluzione treno+bus su italotreno.com

Inoltre, su Italo Red Carpet è attivo un concorso: registrandosi su redcarpet.italotreno.com dall’1 al 20 ottobre, si può vincere 1 dei 20 abbonamenti x3 giorni per vivere il weekend del festival.

Le felpe ufficiali firmate Erreà

Il merchandising ufficiale di Lucca Comics & Games 2025 è curato da Camila Design, con Erreà come apparel partner. Le felpe ufficiali, in edizione limitata e disponibili nei punti shop, celebrano i sei personaggi creati da Rébecca Dautremer, raffigurati in tre coppie di baci immaginifici e poetici.

Media & Entertainment Partner

RAI confermata come Main Media Partner

QN e Adnkronos tra i media partner

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT debuttano come Entertainment Partner, con dirette da Lucca e un palinsesto dedicato per raccontare il festival agli ascoltatori

Lucca Comics & Games 2025 si conferma un evento corale, dove ogni partner contribuisce a rendere l’esperienza ancora più ricca, accessibile e memorabile.