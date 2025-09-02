Lucca Comics & Games ’25 apre la biglietteria per French Kiss

L’attesa è finita: alle ore 11.00 di oggi 2 settembre è aperta ufficialmente la biglietteria online di Lucca Comics & Games 2025. L’edizione “French Kiss” è in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. I biglietti giornalieri e gli abbonamenti sono disponibili fino al raggiungimento del tetto massimo di 80.000 ingressi al giorno.

Tipologie di biglietti

Print@home: scaricabili e stampabili, validi solo con ritiro del braccialetto ai welcome desk.

E-ticket: digitali da mostrare via smartphone, con ritiro braccialetto.

Salta il welcome desk: biglietto e braccialetto spediti a casa (solo fino al 16 ottobre).

Level Up Fan: biglietti speciali con gadget, accessi extra e momenti esclusivi.

Consegna e ritiro

Spedizione automatica per abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni.

Opzione spedizione per biglietti giornalieri e abbonamenti da 2 giorni.

Ritiro ai welcome desk per tutte le altre tipologie.

Agevolazioni e accessibilità

Acquisto con Carta del Docente e Carta Cultura.

Biglietti omaggio per persone con disabilità e ridotto per accompagnatore.

Ingresso gratuito per bambini nati dal 1° gennaio 2016 in poi.

Gruppi e comitive

Sconti e spedizione unica per gruppi da almeno 20 persone.

Possibilità di abbinare viaggio A/R in bus e soggiorno in hotel selezionati.

Musica e concerti

Concerti gratuiti nei truck musicali e nei palchi del centro storico.

Eventi serali al Pala eSports e al Teatro del Giglio.

Per tutte le informazioni su biglietti, abbonamenti, parcheggi e programma musicale, visita il sito ufficiale di Lucca Comics & Games 2025