Francesco De Marco nominato Direttore Generale di Tyche Bank

Tyche Bank ha ufficialmente nominato Francesco De Marco come DG in seguito alla delibera del CdA riunitosi il 14 maggio 2025. De Marco, laureato in Economia presso la LUISS Guido Carli di Roma, vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario. Ha ricoperto ruoli chiave come DG di IFIS NPE Servicing e responsabile direzione NPEs in Banca FININT. Entrato in Tyche Bank nel settembre 2022 come Coo, ha avuto un ruolo strategico nell’importante processo di trasformazione. Un processo che ha portato alla nascita dell’istituto, assumendo successivamente la carica di Vice DG.

Enrico Rossetti, Presidente di Tyche Bank

“Fin dall’inizio, Francesco ha seguito da vicino la trasformazione e lo sviluppo della nostra banca. Ora ci attendono nuove sfide di crescita nel traditional banking e nelle nostre aree di specializzazione. Sono certo che Francesco metterà a disposizione della squadra tutta la sua esperienza per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati.”

Rossetti ha anche ringraziato Bruno Messina per il suo contributo nella fase di aggregazione della banca e per il supporto che continuerà a garantire fino ad agosto 2025 come Vice DG. Tyche Bank è un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina, con operatività su tutto il territorio nazionale. Presieduta da Enrico Rossetti, la banca offre competenze avanzate nel campo della finanza d’impresa. Inoltre distressed credit e procedure concorsuali, con un modello di business basato su diverse linee complementari e sinergiche. Di recente, ha lanciato ContoTe, un conto deposito digitale con rendimenti fino al 2,8%, posizionandosi tra le migliori soluzioni sul mercato.