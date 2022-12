Guber Banca nomina Marco Bugliani

Guber, banca digitale specializzata nella gestione di crediti deteriorati e nei servizi a favore delle PMI, ha nominato Marco Bugliani Head of Communication. Bugliani affiancherà il vertice aziendale nel progetto di sviluppo e consolidamento della propria immagine. Progetto già avviato, così come annunciato in occasione del lancio della nuova brand identity e del posizionamento “Digital but Human First”.

Chi è Bugliani

Bugliani è laureato alla Bocconi di Milano in Economia Aziendale e con due Master in Social e Digital Media Marketing. Il manager vanta una consolidata esperienza nel settore FMCG – fast moving consumer goods – dove ha gestito i più grandi marchi del portfolio Henkel anche a livello internazionale.

Francesco Guarneri ceo Guber

“Siamo convinti che valorizzare l’immagine Guber attraverso la comunicazione sia fondamentale per realizzare il nostro piano strategico. L’esperienza internazionale di Bugliani ci aiuterà a consolidare il nostro brand nel percorso di crescita che prospettiamo nei prossimi anni.”

Chi è Guber Banca

Fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del Credit Management con più di 10 miliardi di crediti in gestione. Specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing, è attiva anche nelle macroaree dedicate all’acquisto diretto di crediti. Inoltre ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito real estate. Nel marzo 2018 ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE e ha quindi avviato, parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che. Nell’ottobre dello stesso anno, ha visto il lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e denominato “Deposito102”. E, nel mese di settembre 2019, la presentazione al mercato del secondo prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato “Anticipo102”.