Guber banca si potenzia con Pascucci e De Pino

Guber, challenger bank specializzata nella gestione dei crediti deteriorati e nei servizi a favore delle PMI, rafforza la sua posizione. Due importanti novità legate al proprio assetto manageriale. La Banca, fondata da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, è uno dei leader italiani nella gestione di NPE. Oggi espande il proprio business in nuovi segmenti di credito per le PMI, con l’arrivo di due nuove figure.

Pascucci, Responsabile della nuova Divisione Special Situation Lending Andrea De Pino, Responsabile Commerciale Prodotti Bancari

Damiano Pascucci (nella foto sotto) possiede una profonda esperienza maturata all’interno di primarie istituzioni

finanziarie nazionali e internazionali. Avrà l’importante compito di avviare la strategia di

finanziamento in ambito Special Situation, con l’obiettivo di supportare il rientro in bonis delle

aziende che attraversano delle momentanee difficoltà economiche.

Andrea De Pino (nella foto d’apertura) vanta oltre 35 anni di esperienza in diverse realtà leader nel settore dei servizi

finanziari e del factoring. Entra in Guber Banca con l’incarico di ampliare e rafforzare il

business dei prodotti bancari, in particolar modo di Anticipo102, area strategica per il piano di

sviluppo della Banca.

“Le esperienze di questi due manager rappresentano un importante valore aggiunto nel percorso di

affiancamento che abbiamo intrapreso nei confronti delle PMI. La loro esperienza troverà terreno fertile in un team motivato a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti”, dice l’Ad di Guber, Francesco Guarneri.

Chi è Guber Banca

Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, è tra i leader

nel settore del Credit Management in Italia con 10 miliardi di euro di crediti in gestione.

E’ specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing. Attiva anche nelle

macroaree dedicate all’acquisto diretto di crediti e ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito

real estate. Nel 2018 ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE e ha quindi avviato,

parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che,

nell’ottobre dello stesso anno, ha visto il lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e

denominato “Deposito102” e, nel mese di settembre 2019, la presentazione al mercato del secondo

prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato “Anticipo102”.