Trainati in forte crescita a settembre: +55,1% rispetto al 2024

Il Centro Studi e Statistiche di UNRAE ha pubblicato la stima del mercato dei veicoli trainati per il mese di settembre 2025. Sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) i dati evidenziano una crescita significativa rispetto allo stesso mese del 2024.

I trainati, rimorchi e semirimorchi, con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate hanno registrato 1.298 unità immatricolate, contro le 837 di settembre 2024. Un segmento che ga segnato un incremento del 55,1%, pari a 461 unità aggiuntive. Nel periodo gennaio-settembre 2025, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 11.592 unità. La crescita p stata del 13,4% rispetto alle 10.219 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE

“Accogliamo con favore la crescita sostenuta di settembre, sebbene essa sia in parte legata al confronto con un mese 2024 particolarmente debole. Perché questi segnali positivi non restino episodi isolati, è necessario attuare misure strutturali di sostegno alle imprese di autotrasporto. E soprattutto favorire il rinnovo del parco veicolare.”

Mastagni ha inoltre sottolineato la pubblicazione in GU del Decreto MIT per gli incentivi agli investimenti. Inoltre ha auspiato una rapida finalizzazione del Decreto attuativo per consentire alle imprese di accedere tempestivamente ai contributi. Tuttavia, ha evidenziato come le risorse attualmente stanziate – 3,8 milioni di euro – siano insufficienti. Inoltre ha chiesto l’attivazione immediata dell’ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro previsto dal Governo per il 2025.

UNRAE segue con attenzione anche il dibattito europeo sulla revisione della Direttiva relativa a pesi e dimensioni dei veicoli. Una direttiva che potrebbe introdurre la circolazione transfrontaliera degli European Modular Systems (EMS), complessi fino a 25,25 m.di lunghezza e 60 T di massa complessiva.

“Pur apprezzando le prospettive normative da Bruxelles riteniamo che, prima di avviare sperimentazioni sugli EMS, sia necessario in Italia dare piena attuazione ai risultati già consolidati. La sperimentazione degli Eurotrailer fino a 18,75 metri si è conclusa con esiti positivi, ma non ha ancora trovato un adeguato recepimento normativo. È urgente aggiornare il Regolamento esecutivo del Codice della Strada, rendendo operativo quanto già dimostrato come sicuro ed efficiente.”Ha concluso Mastagni.