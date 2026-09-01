TD SYNNEX Italy ridisegna la guida di Advanced Solutions

TD SYNNEX Italy apre il mese di settembre con un passaggio organizzativo che segna una nuova fase di crescita. L’arrivo di Alberto Valivano alla guida di Advanced Solutions e la nomina di Silvia Zagaria come responsabile Hybrid Cloud & Top Vendors non sono semplici cambi di ruolo. Infatti rappresentano la volontà dell’azienda di consolidare una leadership che oggi passa attraverso cloud, modelli ibridi, intelligenza artificiale e tecnologie ad alto valore aggiunto.

TD SYNNEX punta su talenti interni

Il nuovo Vice President Italy, Vincenzo Bocchi, ha scelto di valorizzare due figure interne che negli ultimi anni hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell’organizzazione. Valivano, dopo un decennio di crescita all’interno dell’azienda, assume la responsabilità di una divisione strategica: Advanced Solutions il cuore tecnologico di TD SYNNEX. Il punto in cui si sviluppano le practice che abilitano partner e vendor a cogliere le opportunità dell’innovazione. La sua nomina indica chiaramente la direzione: rafforzare competenze, ampliare l’offerta, sostenere il canale italiano in un mercato veloce e iperspecializzato.

Parallelamente, Silvia Zagaria assume la guida di Hybrid Cloud & Top Vendors, un ruolo che unisce due leve fondamentali per la crescita del canale. Da un lato l’accelerazione dei modelli cloud ibridi, dall’altro la gestione delle relazioni con i vendor più strategici del portfolio TD SYNNEX. La sua esperienza nella direzione dei Top Vendors diventa ora un asset per costruire un ecosistema ancora più solido, capace di generare nuove opportunità per partner e clienti.

Bocchi parla di una fase nuova, costruita sulla qualità delle persone e sulla volontà di investire sui talenti interni. Valivano sottolinea l’importanza di continuare a generare impatto per partner e vendor. Zagaria evidenzia come cloud e relazioni strategiche siano oggi elementi inseparabili per creare valore nel canale.