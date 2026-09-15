Lexroom acquisisce Brocardi e rafforza il proprio ecosistema

Lexroom è uno dei progetti più innovativi del panorama legale italiano. Un vero sistema operativo AI per il lavoro giuridico, pensato per semplificare e velocizzare ricerca, analisi e produzione di contenuti normativi e giurisprudenziali. La piattaforma nasce nel 2023 dall’intuizione di Paolo Fois, Martina Domenicali e Andrea Lonza. I tre hanno costruito un’architettura data‑first basata su oltre 13 milioni di fonti giuridiche, progettata per adattarsi alle specificità dei sistemi di civil law.

Lexroom per favorire i piccoli studi indipendenti

L’obiettivo iniziale era chiaro: rendere l’intelligenza artificiale accessibile anche ai piccoli studi e ai professionisti indipendenti. In pochi anni, però, Lexroom è diventata uno strumento utilizzato da organizzazioni di ogni dimensione, dai singoli avvocati ai grandi studi e ai dipartimenti legali corporate. Oggi conta più di 15.000 clienti, un team di oltre 250 professionisti e, nell’estate 2026, ha superato 20 milioni di euro di ARR. A maggio 2026 ha chiuso un Series B da 50 milioni di dollari, portando a 73 milioni il totale dei capitali raccolti dalla fondazione.

In questo percorso di crescita si inserisce l’acquisizione di Brocardi

Brocardi è una delle piattaforme giuridiche più note e utilizzate in Italia. Fondata nel 2004 da Manuel Tropea, ed è diventata un punto di riferimento per studenti, praticanti, avvocati e professionisti. Questo grazie anche a un patrimonio di contenuti costruito in oltre vent’anni. Codici annotati e aggiornati, giurisprudenza, approfondimenti, un dizionario giuridico con più di 3.700 voci, oltre 9.500 consulenze Q&A, una libreria di modelli contrattuali e più di 100 fonti normative mantenute e aggiornate. Il sito registra 4 milioni di visite al mese, conta 170.000 iscritti alla newsletter e circa un milione di utenti registrati.

L’acquisizione, avvenuta nel luglio 2026, non modifica, quindi, l’identità del brand. Brocardi continuerà a operare con la propria redazione e i propri servizi, integrandosi però nell’ecosistema tecnologico di Lexroom. L’unione tra la potenza dell’AI e la profondità dei contenuti di Brocardi crea un polo unico nel panorama italiano. Un polo capace di offrire strumenti avanzati e accessibili per chi lavora con il diritto ogni giorno.

Nella foto da sinistra Andrea Lonza, Paolo Fois, Martina Domenicali