Giannini illumina il Lucca Film Festival

Domani, 29 settembre, il Lucca Film Festival entra nel vivo con una delle presenze più attese. Giancarlo Giannini sarà ospite della serata per presentare Baracoa, nuovo film del regista cubano Luis Ernesto Doñas, accompagnato dal produttore Francesco Papa. L’opera, già premiata a L’Avana e passata fuori concorso a Taormina, racconta il viaggio attraverso la Cuba di oggi di due personaggi opposti. Da una parte l’omofobo Pepe dall’altra la drag queen Estrellita. Un percorso che diventa un’avventura umana capace di avvicinare mondi lontani.

La giornata del festival, che prosegue fino al 4 ottobre con ingresso gratuito, si apre con un omaggio a Sandro Pertini. Alle 10 all’Auditorium Fondazione BDM viene proiettato Il settimo Presidente, documentario firmato da Daniele Ceccarini e Mario Molinari, con musiche di Nicola Piovani e disegni di Gianluigi Toccafondo.

Non solo Giannini

Nel pomeriggio spazio ai lungometraggi in concorso al Cinema Centrale, con Another World del russo Nikolai Kovalenko alle 15 e Panda di Xinyang Zhang alle 17:00. In parallelo, il Complesso di San Micheletto ospita la rassegna dedicata a San Francesco, con Francesco d’Assisi di Michael Curtiz, e la sezione Over The Real, dedicata alla videoarte internazionale.

La sera, oltre all’incontro con Giannini, il Complesso di San Micheletto propone la rassegna Critofilm Ragghianti. Diciannove film realizzati da Carlo Ludovico Ragghianti tra gli anni Quaranta e Sessanta, introdotti dal direttore Paolo Bolpagni. A Pietrasanta, al MuSA, spazio alle performance intermediali curate dall’Accademia di Belle Arti di Carrara e dal Conservatorio Puccini.

Il Lucca Film Festival conferma così la sua vocazione internazionale e la capacità di intrecciare cinema, storia, arte e nuove forme di linguaggio. Un appuntamento che negli anni ha ospitato giganti come Oliver Stone, David Lynch, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Rutger Hauer, George Romero, Paolo Sorrentino e Willem Dafoe, diventando uno dei punti di riferimento culturali più vivaci del panorama italiano.