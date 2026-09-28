Digital EO: una nuova opportunità per le aziende europee

Il contratto siglato da OVHcloud e CGI con l’ESA per realizzare Digital Earth Observation (Digital EO) è molto più di un progetto tecnologico. E’ una piattaforma strategica che può generare valore diretto per aziende, enti pubblici e operatori europei. L’infrastruttura, sovrana e decentralizzata, sarà il nuovo cuore digitale dell’Osservazione della Terra, capace di gestire e anche valorizzare oltre 500 petabyte di dati satellitari entro il 2035.

Digital EO offrirà un ecosistema in cui sviluppare soluzioni scientifiche

Per le imprese, questo significa accesso a un ambiente cloud europeo ad alte prestazioni, progettato per integrare dati eterogenei, algoritmi, applicazioni e servizi basati su AI. Digital EO offrirà un ecosistema in cui sviluppare soluzioni scientifiche, operative e commerciali con maggiore sicurezza, continuità e controllo dei costi. La piattaforma sarà distribuita in Italia, Francia e Germania, con supporto dalla Polonia e possibilità di espansione in altri Paesi europei e in Canada.

OVHcloud garantirà la componente cloud sovrana

OVHcloud garantirà la componente cloud sovrana, con infrastrutture resilienti e scalabili pensate per durare nel tempo. CGI curerà ideazione, integrazione e supporto operativo, mettendo a disposizione competenze in cybersecurity, gestione dei dati e intelligenza artificiale. L’obiettivo è, quindi, creare un sistema che permetta alle organizzazioni di gestire i propri dati e servizi in modo autonomo. Inoltre intende accelerare l’innovazione e la creazione di nuovi prodotti digitali.

Per le aziende, Digital EO rappresenta un’opportunità concreta

Digital EO, quindi, permetterà di sviluppare applicazioni basate su dati satellitari. Oltre che migliorare processi decisionali, creare servizi per agricoltura, energia, mobilità, gestione del rischio, monitoraggio ambientale e smart city. Il progetto rafforza anche la sovranità digitale europea e apre un mercato in forte crescita, dove la qualità dei dati e la capacità di elaborarli diventano un vantaggio competitivo.