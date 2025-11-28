Svizzera record: 851,5 miliardi per i 300 super-ricchi

La Svizzera si conferma terra di miliardari. Secondo la tradizionale classifica pubblicata dalla rivista economica Bilanz, nel 2025 il patrimonio complessivo delle 300 persone più ricche del Paese ha raggiunto un nuovo record di 851,5 miliardi di franchi, con un incremento di 18 miliardi rispetto all’anno precedente e l’ingresso di cinque nuovi miliardari.
In cima alla lista si conferma la famiglia Wertheimer, proprietaria di Chanel, con oltre 33 miliardi di franchi. Seguono gli eredi delle famiglie Roche Hoffmann, Oeri e Duschmalé, mentre al terzo posto si distingue l’imprenditore italiano Andrea Pignataro, fondatore del gruppo di software finanziario ION, con una fortuna stimata tra i 27 e i 28 miliardi di franchi. Le prime dieci posizioni da sole detengono oltre un quarto della ricchezza totale, evidenziando la forte concentrazione del capitale.
Cambiamenti nella top 10
La famiglia Blocher (Ems-Chemie, Läckerli Huus) esce dalla top 10, dopo il nono posto del 2024.
Guillaume Pousaz, fondatore di Checkout.com, perde circa 5 miliardi e scivola fuori dalla classifica.
Tra i nuovi ingressi spicca il norvegese Torstein Hagen, residente a Lucerna, proprietario della compagnia di crociere Viking, quotata in borsa nel 2024, con un patrimonio di circa 11 miliardi di franchi.
La Svizzera attrae ricchezza globale
La Svizzera continua a essere una delle destinazioni privilegiate per grandi patrimoni grazie a:
stabilità politica ed economica,
sistema fiscale competitivo,
alta qualità della vita,
infrastrutture finanziarie di livello mondiale.
Secondo Bilanz, la presenza di nuovi miliardari stranieri residenti in Svizzera conferma il ruolo del Paese come hub internazionale della ricchezza, capace di attrarre imprenditori e investitori da tutto il mondo.