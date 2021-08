Alla svizzera Reyl (Intesa Sanpaolo) il 40% di 1875 Finance

Reyl è un gruppo bancario svizzero detenuto dallo scorso maggio da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. La società ha acquisito il 40% del gestore patrimoniale indipendente 1875 Finance.

Obiettivo di questa partnership strategica è quello di aumentare le rispettive quote di mercato combinate nell’ambito dell’attività di gestione patrimoniale indipendente (GPI) in Svizzera.

1875 Finance è una multifamily office e gestore patrimoniale indipendente per clienti privati e istituzionali con sede a Ginevra. I cofondatori Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac e Jacques-Antoine Ormond mantengono il controllo di 1875 Finance con una quota del 60% e continuano a impegnarsi per lo sviluppo a lungo termine della società.

Reyl, supportata da Fideuram – ISPB, è un partner privilegiato per 1875 Finance e i suoi clienti. A questi potrà promuovere la gamma di prodotti e soluzioni nei settori di attività wealth management, asset management, corporate advisory & structuring e asset services. Inoltre sfrutterà anche la posizione di leadership occupata da 1875 Finance nel mercato svizzero dei GFI, oltre al suo portafoglio di clienti privati e attori istituzionali. La transazione consentirà anche alla società svizzera di rafforzare la sua posizione di leader indipendente nel mercato della gestione patrimoniale e multi-custody.

Crescono i gestori patrimoniali

La partnership permette a Reyl di rafforzare le attività di private banking in Svizzera e a livello internazionale. noltre consentirà di continuare a svolgere un ruolo nella riorganizzazione del mercato finanziario svizzero.

François Reyl, ceo di Reyl & Cie

“1875 Finance gestisce un patrimonio di 11 miliardi di franchi svizzeri. Entrambe le parti hanno la facoltà di sfruttare molteplici opportunità di crescita per le rispettive basi di clienti, senza rinunciare al proprio modello di business e autonomia.

Paul Kohler, ceo e socio fondatore di 1875 Finance

“Quando nel 2014 ha ottenuto l’approvazione della FINMA, 1875 Finance guardava già al futuro. Grazie a questa partnership conserviamo la nostra architettura aperta e il modello imprenditoriale. Sfrutteremo i nuovi processi, prodotti e servizi per accelerare lo sviluppo delle nostre business line e la gestione institutionale. 1875 Finance rimarrà un gestore patrimoniale indipendente regolamentato dalla FINMA”.

Reyl Corporate Advisory ha svolto la funzione di consulente finanziario per Reyl nell’ambito della transazione. 1875 Finance ha ottenuto la consulenza di Deloitte. Schellenberg Wittmer ha svolto la funzione di consulente legale sia per REYL che per 1875 Finance.

