OVHcloud e la nuova corsa al cloud sovrano

Il mercato europeo sta vivendo una trasformazione profonda. La richiesta di cloud sovrano, controllo dati e di soluzioni di AI cresce in modo costante, spinta da nuove normative. E soprattutto da esigenze di sicurezza e da una consapevolezza sempre più diffusa sul valore strategico dei dati. In questo scenario, OVHcloud decide di rafforzare la propria struttura dedicata ai clienti Corporate. Per questo ha creato un team internazionale guidato da Bruno Ronsse, nuovo Chief Revenue Officer Corporate.

La scelta di OVHcloud non è casuale

Le grandi organizzazioni europee, pubbliche e private, stanno accelerando i propri percorsi di trasformazione digitale. Hanno bisogno di partner capaci di garantire sovranità tecnologica, protezione dei dati, trasparenza, prevedibilità dei costi e infrastrutture cloud conformi ai requisiti europei. È un’esigenza, quindi,che riguarda ministeri, enti pubblici, aziende della Difesa, gruppi industriali, utility, banche, assicurazioni, operatori energetici e tutte le realtà che gestiscono dati sensibili o mission‑critical.

Il cloud sovrano diventa un elemento centrale

OVHcloud risponde ampliando la propria presenza in sei Paesi europei con figure senior dedicate ai mercati locali. L’obiettivo è affiancare i clienti nei progetti più complessi: migrazioni cloud, infrastrutture ibride, modelli di AI generativa e predittiva. Oltre a sistemi ad alta sicurezza, ambienti regolamentati e architetture che richiedono un controllo totale sulla localizzazione dei dati. Il cloud sovrano diventa così un elemento centrale, perché permette alle organizzazioni di mantenere la piena proprietà dei dati, rispettare le normative europee e ridurre la dipendenza da provider extra‑UE.

I clienti Corporate di OVHcloud sono realtà che operano in settori dove la sicurezza non è un’opzione, ma un prerequisito. Hanno bisogno di infrastrutture affidabili, scalabili e conformi alle normative europee; di soluzioni AI che possano essere integrate senza rischi. Oltre che di un supporto locale capace di comprendere le specificità di ogni mercato; di un partner che garantisca trasparenza, sostenibilità e un modello industriale controllato end‑to‑end. È per questo che OVHcloud investe in una struttura dedicata, capace di seguire i progetti più strategici e di accompagnare le organizzazioni in ogni fase della trasformazione digitale.

Si rafforza la divisione della difesa

Il rafforzamento della divisione dedicata alla Difesa, guidata da Guy Fournier (nella foto), conferma la direzione intrapresa dal Gruppo. Supportare progetti istituzionali e militari che richiedono infrastrutture cloud europee, multi‑locali e ad altissima sicurezza. Allo stesso tempo, OVHcloud potenzia il proprio ecosistema di partnership. Lo fa con iniziative pensate per accelerare l’adozione di soluzioni cloud e AI in contesti regolamentati e per semplificare l’implementazione di progetti complessi.

In un’Europa che chiede autonomia tecnologica, OVHcloud si posiziona come un attore capace di offrire un cloud realmente sovrano, sostenibile e trasparente. La crescita del team Corporate non è solo un’evoluzione organizzativa, ma una risposta concreta alle esigenze di un mercato che vuole innovare senza rinunciare al controllo dei propri dati. Se vuoi approfondire come il cloud sovrano stia cambiando le strategie delle imprese europee, possiamo esplorare insieme i temi legati a cloud europeo o AI sovrana.