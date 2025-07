Magna Graecia Film Festival 2025. Soverato si accende

Soverato si prepara a vivere una settimana di cinema, cultura e spettacolo con la 22ª edizione del Magna Graecia Film Festival da oggi fino al 2 agosto. Sullo sfondo del lungomare, il festival accoglierà grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, con un ricco calendario di proiezioni, talk, documentari e performance musicali.

Questa sera Toni Servillo a Soverato…

La serata inaugurale vedrà protagonista Toni Servillo, in una conversazione d’autore con il giornalista Fabrizio Corallo. L’attore, tra i più premiati e apprezzati del cinema italiano, aprirà anche la prossima Mostra del Cinema di Venezia con “La grazia” di Paolo Sorrentino. In programma anche la proiezione di “La déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice, e al Supercinema i documentari “No More Trouble” di Tommaso Romanelli e “Il Maestro che promise il mare” di Patricia Font.

…e domani Margherita Buy

Domenica 27 luglio sarà la volta di Margherita Buy, attrice più premiata d’Italia, che racconterà la sua carriera e il debutto alla regia con “Volare”. In concorso anche “Familia” di Francesco Costabile, con Francesco Di Leva. La serata sarà arricchita dalla musica di Chiamamifaro, giovane cantautrice rivelazione di Amici. Al Supercinema spazio a “Il cammino – Viaggio in Calabria” e al documentario “Faber, ironia e poesia” dedicato a Fabrizio De André.

Il festival, sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Calabria, Calabria Film Commission e Comune di Soverato, è gratuito e accessibile fino a esaurimento posti. L’arena apre alle 20, con inizio serata alle 21. Servizi di trasporto potenziati, parcheggi dedicati e navette faciliteranno l’arrivo del pubblico. Un appuntamento che celebra il cinema e la bellezza della Calabria.