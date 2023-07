Giannetti operation manager di SB Italia, Silva Vice president di Sagitta Srl

SB Italia, Digital Innovation Company italiana che realizza soluzioni IT ha nominatio Luca Giannetti a Operation Manager della Business Unit Process and Document Automation & BPO.

Coordinarà l’area Delivery per i progetti Docsweb e l’area BPO

Nel nuovo ruolo Giannetti sarà Operation Manager della BU Process and Document Automation & BPO guidata da Pablo Pellegrini. Si occuperà di coordinare l’area Delivery per i progetti Docsweb e l’area BPO. Sarà inoltre coinvolto nell’analisi e revisione dei processi organizzativi aziendali. Obiettivo: favorire e stimolare l’innovazione e il continuo miglioramento in termini di efficacia ed efficienza.

Prima di approdare in SB Italia, Giannetti ha ricoperto ruoli manageriali confrontandosi con i mondi dell’R&D, della Delivery e del Business Development. Inoltre ha operato in settori competitivi e in rapida evoluzione, soprattutto in ambito bancario, finanziario e assicurativo

Giannetti ha una laurea in Ingegneria Informatica conseguita presso l’Università di Genova

“Quello di Luca Giannetti è un ingresso importante che andrà a supporto dell’organizzazione della BU e della strategia a 360° dell’azienda, in linea con il percorso di crescita”. Ha aggiunto Pablo Pellegrini, Business Unit Manager Process and Document Automation & BPO di SB Italia. “Il suo ruolo sarà fondamentale per poter supervisionare e ottimizzare i processi necessari per la realizzazione e la delivery dei nostri prodotti e dei servizi erogati.”

Sagitta coopta in qualità di Consigliere e Vice Presidente Federico Silva, Head of Business Development and Origination e Consigliere di Europa Investimenti

La società si occupa di gestione del risparmio ed è specializzata nella gestione di asset alternativi illiquidi, mobiliari (NPL&UTP), immobiliari e di credito. Ha cooptato Federico Silva a consigliere e Vice Presidente non esecutivo del CdA, raccogliendo l’incarico già ricoperto da Stefano Bennati.

Contribuirà a rafforzare il posizionamento della società presso gli investitori istituzionali

La nomina di Federico Silva all’interno del consiglio di amministrazione di Sagitta SGR contribuirà a rafforzare il posizionamento della società presso gli investitori istituzionali, dando ulteriore impulso alle attività legate al fundraising di nuovi fondi. Silva oggi è Head of Business Development, and Origination oltre che CdA di Europa Investimenti S.p.A – socio unico di Sagitta. Inoltre Silva è senior manager del team capital formation che si occupa delle attività di fund raising internazionale per Arrow Global.

Chi è Federico Silva

Federico inizia la sua carriera nel 2000 come analista finanziario di DGPA Srl occupandosi di operazioni M&A di piccole e medie aziende italiane. Poi approda nella boutique di consulenza Gallo & C. Spa nel settore Energy. Dopo aver conseguito un MBA presso la Stern School of Business di New York, si è trasferito a Londra in Bank of America, come Vice President nel team Energy & Power. Nel 2006 è tornato in Italia come co-Amministratore Delegato di DGPA SGR con la quale ha concluso numerose operazioni e investimenti di private equity. Nel 2010 ha fondato una piccola casa editrice e una rivista dedicate al Golf.

Claudio Nardone, CEO di Sagitta SGR

“Con il rafforzamento della struttura operativa di Sagitta in corso in questi mesi e con l’ingresso di Federico in CdA, la Società si è data l’obiettivo di incrementare la raccolta di capitali. In questa attività, Federico potrà mettere a disposizione la sua esperienza e conoscenza nell’ambito dell’attività di fundraising”.