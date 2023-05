Roberto Rondelli entra in Europa Investimenti

Europa Investimenti annuncia l’ingresso in azienda di Roberto Rondelli, in qualità di Head of Going Concern Strategy. Rondelli arriva dopo la creazione e il consolidamento della divisione real estate nel 2022 con l’ingresso di Donato Piscuoglio. Europa Investimenti prosegue il percorso di crescita in ambito special situations e UTP single name.

Con Rondelli verrà sviluppata e potenziata la divisione Going Concern. Consentirà al Gruppo di ampliare il proprio raggio di azione. Come? Rivolgendo il suo spazio di intervento anche a quelle realtà che hanno modelli di business validi e sostenibili.

Rondelli ha una lunga esperienza in investimenti in special situations, private equity e turnaround

Ha iniziato la sua carriera in banche d’affari e società di consulenza sia a Londra che a Milano. Nel 2015 è entrato a far parte di KKR dove ha contribuito al lancio e al successo di Pillarstone. Ha guidato l’origination e l’esecuzione di alcuni tra i più rilevanti investimenti nel credito e nel turnaround, e gestendo importanti società in portafoglio.

Roberto è stato anche membro permanente del Comitato Investimenti. Inoltre è membro del CdA di Pillarstone e ha ricoperto molteplici posizioni di board member in aziende e veicoli di investimento. Laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito un Master in Economia e Finanza alla Warwick Business School.

Rondelli contribuirà alla definizione della strategia degli investimenti

Rondelli contribuirà alla definizione della strategia degli investimenti in ambito UTP single name. Inoltre punterà a massimizzare le opportunità di business e posizionare l’azienda in modo autorevole e competitivo rispetto alla concorrenza. Nel suo ruolo sarà supportato da un team dedicato di specialisti, di cui Alessandro Zattini è Senior Manager. Obiettivo a breve termine potenziare questa struttura per rispondere alle crescenti esigenze del mercato.

Daniele Patruno, CEO di Europa Investimenti

“L’ingresso di Roberto in azienda rappresenta un tassello fondamentale per la nostra crescita nel mondo degli UTP che costituiranno il vero focus d’attenzione dei prossimi anni. A cui potrà aggiungersi a breve una parte dei crediti in Stage 2 che ormai ammontano a oltre 200 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è definire e implementare un modello di intervento che possa agevolare l’uscita delle aziende da situazioni di difficoltà finanziaria”.

Roberto Rondelli abbraccia questa sfida con entusiasmo, certo che Europa Investimenti e Arrow Global abbiano le caratteristiche adatte per diventare leader in questo settore. Arrow Global è un investitore, fund manager e asset manager alternativo europeo specializzato nel credito e nel real estate. È una realtà regolamentata nei cinque mercati europei in cui è presente. Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Italia e Olanda con 19 piattaforme e circa 79 miliardi di euro di AuM. Arrow in Italia è presente con Zenith Service, Europa Investimenti, Sagitta SGR e Sansedoni Siena SpA

Europa Investimenti S.p.A. è un operatore indipendente che appartenente al Gruppo Arrow Global. In qualità di advisor dei fondi ACO I e ACO II, interviene su asset di varia natura (Crediti, Real Estate, Contenziosi, Rami aziendali, etc.) incardinati in situazioni complesse. Vanta un track-record di investimenti (diretti e nel ruolo di advisor) per oltre un miliardo di euro. Ha concluso oltre 300 operazioni tra restructuring e acquisizione di NPL e UTP.