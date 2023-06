SB Italia ha un nuovo Cfo

SB Italia ha nominato Antonio Dalla Costa a nuovo Chief Financial Officer dell’azienda. Dalla Costa si occuperà delle attività di pianificazione e controllo, della supervisione e monitoraggio delle performance finanziarie e dello sviluppo dei sistemi informativi. Inoltre parteciperà alla definizione della strategia aziendale e alla sua implementazione, in base agli obiettivi strategici di business di SB Italia.

SB realizza soluzioni IT per le aziende che desiderano innovare

Dalla Costa ha oltre 20 anni di esperienza in tutti gli aspetti della gestione finanziaria, in ambienti finanziari complessi e con una forte esperienza nei servizi B2B. Prima di approdare in SB Italia è stato CFO presso EMG Italy, azienda in cui era arrivato nel 2014. Precedentemente, aveva ricoperto il ruolo di Group Controller in Gruppo Finelco (RCS Group). Dalla Costa ha conseguito una Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Pavia.

“Sarò impegnato nella gestione e pianificazione finanziaria della società e nella definizione e implementazione della strategia di business”. Ha detto Dalla Costa. “Con l’obiettivo di supportare al meglio lo sviluppo dell’organizzazione, una forte spinta sui processi digitali e un sostegno nel piano di acquisizioni al fianco del CEO.

Massimo Missaglia CEO di SB Italia

“Siamo felici di accogliere Antonio Dalla Costa in SB Italia. La sua esperienza ventennale, la sua conoscenza del mercato e la sua professionalità saranno fondamentali per affiancare l’azienda in questa fase di crescita. Sono certo che il suo ingresso nel Management darà un contributo significativo nella gestione dell’organizzazione. Ma anche nella definizione dei prossimi obiettivi e delle linee guida per raggiungerli”.

Chi è SB Italia

SB Italia è una Digital Innovation Company, player di riferimento sul mercato italiano, che realizza progetti innovativi e soluzioni all’avanguardia per accompagnare le aziende nel processo di Digital Transformation.

Innovare, trasformare e rendere sostenibili i processi creando soluzioni che abbiamo l’obiettivo di semplificare la vita delle aziende. Ma anche migliorare le prestazioni dei processi, ridurre gli sprechi e i costi e aumentare la qualità e produttività.

Un team di 250 persone con una conoscenza delle tecnologie all’avanguardia che crea. Progetta soluzioni innovative diventate un riferimento sul mercato, come la piattaforma di firma digitale AgileSign. Inoltre la piattaforma di Enterprise Content Management & Workflow Management DocsWeb, l’SRM (Sustainability Relationship Management) e CollaborAction CRM. Rispettivamente volti a innovare le green practices aziendali e la gestione dei processi di vendita, le soluzioni di Analytics e Analisi Predittiva. Oltre ai progetti legati al mondo ERP con Agevole, ERP Panthera e ai servizi di System Management alla base del funzionamento efficiente e sicuro di tutto il sistema informatico.

SB Italia ha chiuso il 2022 con una crescita del 16% e un fatturato di 39,5 milioni di euro.