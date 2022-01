Sagitta SGR dà il benvenuto ad Alessandra Bechi

Sagitta Sgr, società italiana di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global, saluta l’ingresso di Alessandra Bechi, nel CdA come consigliere indipendente.

La manager è laureata in Economia Politica presso l’Università L. Bocconi di Milano. E’ anche vice direttore di AIFI (Associazione Italiana del private Equity, venture capital e Private Debt). In AIFI dirige inoltre l’ufficio tax & legal e affari istituzionali, curando l’attività di confronto istituzionale, di proposta legislativa e i rapporti con le autorità di vigilanza. È Ad di AIFI ricerca e formazione. Dal 2013 fa parte del comitato tecnico per le agevolazioni smart&start di Invitalia.

Claudio Nardone amministratore delegato di Sagitta SGR

“L’inserimento di Alessandra Bechi arricchisce le nostre competenze nella gestione dei fondi di investimento. Dopo aver raggiunto in soli due anni 800 milioni di euro di AuM, il 2022 sarà un anno di crescita e consolidamento. Nei prossimi mesi saranno più che mai necessarie le migliori competenze ed expertise di tutti coloro si impegnano in questo progetto”.

Alessandra Bechi consigliere

“Sono entusiasta di questa nuova avventura in Sagitta, parte di uno dei più grandi gruppi a livello europeo nel settore dei distressed. Il mio impegno si inserisce in una più ampia missione di valorizzazione e di progressivo consolidamento di Sagitta SGR nel panorama della gestione del risparmio in Italia. Il mio proposito è di prendere parte al percorso di affermazione della società nei mesi a venire”.

Sagitta Sgr è un operatore specializzato nella gestione degli asset alternativi illiquidi, mobiliari (NPL&UTP), immobiliari e di credito. Fa parte del gruppo pan-europeo Arrow Global. Gestisce un AuM di circa 800 milioni di euro con specifico focus sul settore dei distressed assets, dei crediti non performanti, direct lending e nel settore immobiliare.

Share