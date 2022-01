e-work ha intenzioni serie…

Dopo aver chiuso il 2021 con un fatturato consolidato di circa 165 milioni di euro e una crescita del 20%, per il 2022 e-work, ha intenzione di aprire numero se filiali. Il Gruppo specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni hr per aziende e multinazionali, inoltre, si rafforzerà anche all’estero. Nel 2022 saranno 12 le nuove aperture di e-work. Nel centro-nord Italia, concentrate in Piemonte (Vercelli, Borgosesia), Lombardia (Brescia, Villongo, Treviglio, Milano) Veneto (Conegliano, Thiene), Emilia Romagna e Toscana. Si tratta un rafforzamento che porterà da 36 a 48 le filiali e-work presenti sul territorio nazionale e sarà sostenuto da un piano di assunzioni interne.

Le prime assunzioni, 50 andranno a integrare l’organico del gruppo e-work, composto da 210 professionisti del settore HR con cui e-work serve 1.500 aziende. Tra le figure più ricercate per lo sviluppo del gruppo ci sono responsabili di filiale, commerciali e recruiter. Ma anche specialisti della formazione e professionisti per le funzioni di staff (maggiori informazioni sulle opportunità di candidatura sono disponibili sul sito e-work).

Paolo Ferrarese direttore generale del Gruppo e-work

“Il programma di crescita di e-work, prevede un incremento del volume d’affari di oltre il 20% e sarà sostenuto da un piano di nuove aperture anche all’estero. Nel 2022 proseguiremo le acquisizioni internazionali iniziato nel 2020 in Polonia, che ha portato all’apertura di e-work hr company Poland, entrando in Svizzera, Spagna ed Est Europa”.

Nei prossimi 18 mesi, tre nuove acquisizioni in Svizzera, Spagna ed Est Europa consentiranno l’ingresso del Gruppo con le sue aree di specializzazione e di expertise su mercati più attrattivi.

Chi è e-work

E’ un’agenzia per il lavoro nata nel 2000 e presente sul territorio nazionale con 36 filiali. Attraverso il lavoro di 210 professionisti, serve 1.500 aziende e 40.000 persone. Grazie a una rete di divisioni specializzate anche nella ricerca e selezione di profili di difficile reperimento. Gli ambito sono quelli dell’Ict, finance e banking e cyber security. e-work è in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale. I servizi offerti spaziano dallo staffing (temporary e permanent), alla formazione anche finanziata, dall’outplacement all’assessment, sino alla gestione delle politiche attive del lavoro. Nel 2016 ha lanciato il format e-workafé: caffetterie del lavoro che creano un ponte diretto tra svago e mondo lavorativo. Attraverso la Fondazione Pino Cova promuove l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani in condizioni di emarginazione sociale e disabilità, fisica e psichica.

