blackship rilancia il confronto tra imprenditori e professionisti

Ogni imprenditore ha un lato cieco. Non è una debolezza: è la conseguenza naturale di decisioni prese in solitudine, ritmi serrati e responsabilità che raramente vengono condivise. In Europa, il quadro si è irrigidito: meno nuove imprese, più fallimenti, maggiore pressione competitiva. In questo scenario, vedere per tempo criticità e alternative diventa essenziale.

blackship offre agli imprenditori un luogo dove confrontarsi

È qui che entra in gioco tortuga, il people and business network creato da blackship per offrire agli imprenditori un luogo dove confrontarsi su sfide concrete, prima che diventino problemi. Non un classico networking, ma un gruppo di pari che lavora sulle decisioni aperte, sulle difficoltà quotidiane, sulle scelte che richiedono un punto di vista diverso.

Il 29 settembre, a Bussolengo, tortuga torna con un nuovo appuntamento. Dopo sei mesi, il network conta già circa 150 partecipanti tra Milano, Brescia e Bologna. La logica è semplice e potente: ogni imprenditore porta una sfida reale, la mette sul tavolo e la discute con chi ha vissuto situazioni simili o possiede competenze utili. Dal “cosa offro” al “cosa cerco”: la relazione nasce dalla necessità, non dal biglietto da visita. Il format alterna incontri in presenza e online, con momenti di formazione, esercitazioni e confronto. Nei primi mesi sono nate collaborazioni spontanee, non perché fossero l’obiettivo, ma perché la fiducia costruita nel gruppo ha reso naturale condividere problemi e soluzioni.

A settembre debutta anche la Challenge Map, una mappa che raccoglie tre sfide per ogni partecipante: fino a 450 problemi aperti, pronti a generare connessioni immediate tra chi cerca una risposta e chi può offrirla. Un sistema traccia le segnalazioni e le collaborazioni nate, facilitando sinergie e alleanze.

Come spiega Pasquale Acampora, CEO di blackship, “il valore del gruppo sta nel portare una decisione quando è ancora aperta, prima che diventi un ostacolo”. Tortuga nasce per proteggere il lato cieco degli imprenditori: quello da cui arrivano gli impatti più duri, ma anche le opportunità più grandi quando si ha qualcuno al proprio fianco.