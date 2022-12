Per il Codice della Crisi entra in campo San Benedetto

Il nuovo Codice della Crisi tocca tutte le imprese, incluse quelle sane con nuove responsabilità penali e amministrative che minacciano la serenità di imprenditori e consulenti. Che fare? Ci pensa il metodo Bussola d’Impresa®.

Una bussola per orientare l’imprenditore 5.0

Come possono gli imprenditori orientarsi di fronte a scenari imprevedibili e sconosciuti?

Devono tutelare la loro attività con strumenti efficaci e predittivi per intercettare preventivamente minacce e opportunità. Ultima nata è la piattaforma Bussola d’Impresa® che si propone come la soluzione ideale per tutti gli imprenditori, rispondendo all’esigenza di adeguarsi alla nuova normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza*. Il metodo fonda le sue radici nel lontano V° secolo d.c.: gli insegnamenti dei monaci benedettini, arricchiti da un sapiente uso della tecnologia digitale, si rivelano di dirompente attualità e di sorprendente freschezza nel disegnare la nuova figura di imprenditore Next Generation; gli strumenti della piattaforma (Il Radar e il GPS) si ispirano alle più recenti scoperte della moderna neuroeconomia.

Se non ce la fai chiedi alla Programmazione Neuro Linguistica

Il progetto nasce, dopo quasi tre anni di gestazione, da un’idea di Renato Zanichelli, (nella foto) Commercialista e Trainer in Programmazione Neuro Linguistica. Il modello vede la luce grazie a diverse collaborazioni tra Zanichelli e imprenditori, consulenti aziendali, docenti universitari, manager d’impresa, tecnici, fra i quali molti giovani ingegneri informatici. Bussola d’Impresa® è una novità che riguarda non solo le Pmi ma tutte le imprese, a partire dall’imprenditore individuale per arrivare sino alla multinazionale, ma anche consulente e libero professionista. Si tratta di un sistema integrato, composto dai 3 strumenti che costituiscono l’equipaggiamento di bordo di ogni buon “navigante”.

Due soluzioni incloud (Radar e il GPS) e un manuale di navigazione (Il Portolano)

• il Portolano (in versione sia cartacea sia, a breve, anche in digitale) distribuito attraverso un’esclusiva Amazon Libri.

• un Radar, attivabile accedendo alla piattaforma web https://bussoladimpresa.com, concepito non solo per intercettare possibili minacce o ostacoli lungo la rotta Ma anche per individuare potenziali opportunità da cogliere nel corso della “navigazione”, partendo da un Punto Nave: il Navigation Test. Le caratteristiche di questo strumento sono state studiate per fornire all’imprenditore un’efficacissima risposta al nuovo art. 2086 del Codice Civile. E anche al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa), al D.L. n. 118/2021, alla Legge n. 155/2017 e al più recente D.Lgs. n. 83/2022. Questo ai fini dell’implementazione di un adeguato assetto d’impresa), elevando potentemente i livelli di sicurezza per l’imprenditore (e il suo consulente). E inoltre riducendone le responsabilità.

Un sistema totalmente cloud

• un GPS (configurato per tracciare e seguire la rotta desiderata). Una volta che sia stata individuata la meta finale e che sia stato attivato il Radar. Il GPS di Bussola d’Impresa® è il dispositivo di bordo al quale l’imprenditore potrà affidarsi per impostare la rotta e raggiungere 30 diversi obiettivi predefiniti. La rivoluzione di questi strumenti risiede anche nella loro natura “eterea”. Il sistema Bussola d’Impresa®, infatti, è totalmente in cloud (= virus KO + privacy OK) e non richiede il download di alcun software.

Perchè San Benedetto?

Il filo conduttore di fondo, ispiratore del metodo, affonda radici nel lontano V secolo d.c.. Si tratta del corpus di insegnamenti dei monaci benedettini, annoverabili fra i più grandi “giver” nella storia dell’umanità. A loro va riconosciuto il merito di aver gettato le basi, anche in ambito economico, per la costruzione di una casa comune europea. Il valore del messaggio della Regula Benedicti, arricchito da un sapiente uso della tecnologia digitale, appare di dirompente attualità. E di sorprendente freschezza nel disegnare la figura dell’imprenditore-monaco 5.0 del terzo millennio. Che munito di una formidabile bussola di orientamento, potrà affrontare con fiducia e con serenità terre incognite e mari inesplorati.

Leggere le pagine della Regola elaborata da San Benedetto, come fosse un moderno codice etico e molto, molto di più di questo. Significa elaborare concetti antichi come disciplina, impegno, valori personali, realizzazione dell’individuo, rapporti sociali, emancipazione e dignità del lavoro e trovare risposte chiare alle domande dell’impresa moderna.